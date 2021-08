La Fundación Cajasol renueva su convenio de colaboración con Cesur

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) han renovado su convenio de colaboración para continuar trabajando de forma conjunta en proyectos que ayuden a impulsar la formación, el emprendimiento, la acción social y cultural en el sur de España.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente de Cesur, Juan Francisco Iturri, han firmado este acuerdo mediante el cual Cajasol se compromete a colaborar en el desarrollo de ponencias y encuentros empresariales que organiza Cesur.

La fundación Cajasol está implicada especialmente en las actividades que se desarrollan bajo la marca 'CEYS by Cesur', el think tank de Innovación Educativa que organiza la asociación empresarial, destinado a profesores y directivos de enseñanza obligatoria, y el programa-concurso educativo de emprendimiento 'I am Growlaber 2021', destinado a alumnos del último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, y su correspondiente nivel en Formación Profesional (FP).

La fundación ha colaborado desde el inicio de la asociación empresarial en su desarrollo y actividades, además de localizar en su sede social muchos de los actos que Cesur organiza en Sevilla.

SOBRE CESUR

Cesur es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España.

Agrupa a más de 160 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables que buscan la excelencia en su desarrollo y del territorio en el que se asientan, lo que la convierten en la mayor asociación empresarial por número de socios del país.

Cesur aglutina, por volumen de facturación de sus empresas asociadas, la tercera parte del PIB de Andalucía y el 30 por ciento del PIB del sur de España (Andalucía y Extremadura).

SOBRE LA FUNDACIÓN CAJASOL

Por su parte, la Fundación Cajasol es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de actividades, iniciativas y proyectos enmarcadas dentro de sus cuatro grandes áreas de actuación: acción social, acción cultural, emprendimiento y formación.

La fundación cuenta con sedes en Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez y Córdoba.