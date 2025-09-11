La Fundación CajaSur mantiene su apoyo a la Feria del Libro de Córdoba que celebra 50 años con nueva edición

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico) prepara la nueva edición de la Feria del Libro, que llega a su 50 edición, con el gran objetivo de dar cabida a todos los géneros literarios que ofrece la literatura actual, en este caso manteniendo el apoyo de la Fundación CajaSur.

En una nota, el presidente de Aplico, José Luis Duval, ha indicado que "la intención es que en su 50 aniversario la Feria del Libro sea la gran fiesta de los libros y de la lectura, y para ello es necesario atender los gustos y preferencias de todos los lectores, desde los más pequeños a los mayores, y por tanto vamos a tener autores y actividades de literatura infantil, juvenil, narrativa y poesía actual, ensayo o reflexión".

De igual modo, Duval ha avanzado que la coincidencia del 24 de octubre, día de San Rafael, con la celebración de la Feria del Libro de Córdoba, "nos impulsa a festejar tan señalado día del calendario cordobés con actividades específicas, que con toda seguridad serán del gusto de los cordobesas".

La empresa Verbo Servicios Culturales será la encargada de la coordinación y producción de la misma. Con respecto a la programación concreta en su 50 edición, el presidente de Aplico sólo ha adelantado el nombre de la autora que inaugurará la muestra literaria: Luz Gabás.

La escritora aragonesa presentará su nueva novela, 'Corazón de oro', la primera tras 'Lejos de Luisiana', con la que ganó el Premio Planeta en 2022. En su nueva obra, la autora de 'Palmeras en la nieve' regresa a los Estados Unidos, en esta ocasión a la California del siglo XIX, para ofrecer una historia de amor, aventuras y ambición.

LOS COLABORADORES

El presidente de Aplico ha realizado estas declaraciones en el marco de la firma del convenio de patrocinio con Fundación CajaSur, que ha estado representada por su director, Leopoldo Izquierdo. La Fundación CajaSur, una edición más, vuelve a patrocinar la Feria del Libro.

De este modo, la emblemática entidad cordobesa, consolida los vínculos con la gran muestra literaria de la ciudad, al mismo tiempo que se mantiene fiel a sus principios fundacionales de apoyo a la cultura y sus expresiones más representativas.

Subvencionada por el Ayuntamiento, la Feria del Libro también cuenta con la colaboración de la Delegación Territorial y del Centro Andaluz de las Letras, pertenecientes ambos organismos a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; la Diputación Provincial, y las delegaciones de Igualdad, de Educación e Infancia y de Juventud del Consistorio.

Además, el presidente de Aplico ha señalado que trabajan "para conmemorar los 50 años de vigencia de la Feria de la forma más atractiva para el público en general y trazar el rumbo de lo que ha de ser el futuro, teniendo en cuenta el perfil de los nuevos lectores".

Próximamente se anunciará la programación completa de la Feria del Libro de Córdoba, que arrancará el día 17 de octubre. Toda la información estará disponible en la web de la Feria del Libro, 'www.ferialibrocordoba.es', así como a través de sus redes sociales (IG '@feriadellibrocordoba' y FB 'feriadellibrocordoba').