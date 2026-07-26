La Fundación Centra publica este lunes un nuevo Barómetro Andaluz

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, publicará este lunes 26 de julio, un nuevo Barómetro Andaluz correspondiente al mes de junio.

Según ha informado la fundación, toda la información estará disponible en su página web, a partir de las 9,00 horas (www.centrodeestudiosandaluces.es).

El último barómetro se hizo público el pasado 14 de abril, a un mes de las elecciones andaluzas, mientras que, con posterioridad, se publicó el estudio 'Postelectoral Elecciones Autonómicas 2026'.

El Barómetro de Opinión Pública de Andalucía es la única iniciativa de estudio y medición sistemática de la opinión pública en la comunidad autónoma. De periodicidad trimestral, permite conocer la opinión de la población andaluza sobre temas de interés social, económico y político. En este sentido, posibilita la evaluación continuada de la percepción y la valoración sobre determinados indicadores sociopolíticos para un periodo determinado, a la par que ofrece una amplia información social y demográfica para su análisis, según recoge el Centra en su página web.

De esta manera, el Barómetro Andaluz de la Fundación Centra se concibe como una herramienta para la evaluación de las políticas públicas y de la acción de Gobierno, de utilidad para la toma de decisiones de las distintas administraciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político, económico y cultural de Andalucía.