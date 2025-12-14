La Fundación Centra publica este lunes el último Barómetro Andaluz del año preelectoral en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en lo que es el último Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, publicará este lunes, 15 de diciembre, una nueva edición trimestral del Barómetro de Opinión Pública de Andalucía, la cuarta y última de este año 2025, que es preelectoral en la comunidad autónoma, donde hay previstas elecciones en torno al próximo mes de junio de 2026.

Según ha informado la Fundación Centra, el contenido de esta nueva edición del Barómetro Andaluz, que incluirá datos de estimación de voto cuando la duodécima legislatura encara su recta final, se publicarán a partir de las 8,30 horas de este lunes en su página web ('www.centrodeestudiosandaluces.es').

Desde la Fundación Centra reivindican que el Barómetro Andaluz es la única iniciativa de estudio y de medición sistemática de la opinión pública en la comunidad autónoma andaluza sobre temas de interés social, económico y político, y está auditado y visado por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.

De periodicidad trimestral, permite "conocer la opinión de la población andaluza sobre temas de interés social, económico y político", y "posibilita la evaluación continuada de la percepción y la valoración sobre determinados indicadores sociopolíticos para un periodo determinado, a la par que ofrece una amplia información social y demográfica para su análisis".

DATOS DE LA ANTERIOR EDICIÓN

La última edición del Barómetro Andaluz publicada hasta la fecha se difundió el pasado 19 de octubre de este año 2025, y en lo relativo a los datos de estimación de voto auguraba por primera vez en lo que va de legislatura la posibilidad de que el PP-A se quedara sin revalidar la mayoría absoluta con la que venció en los comicios de junio de 2022.

En concreto, dicho barómetro de otoño, realizado cuando apenas habían comenzado a difundirse las primeras informaciones sobre fallos en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, preveía que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos, entre 54 y 56 escaños --la mayoría absoluta se alcanza con 55-- y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños.

El mismo sondeo, realizado entre los días 15 de septiembre y 1 de octubre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, auguraba también que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, pero con una subida en estimación de voto hasta el 15,9% de los sufragios --2,4 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 8% de apoyo, logrando así 0,3 puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,4% de los sufragios --1,8 puntos más que hace tres años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

La que se publicará este lunes, 15 de diciembre, será la decimocuarta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de intención de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y en lo que va de duodécima legislatura.