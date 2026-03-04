La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba entrega los I Premios López Neyra a la labor investigadora

Foto de familia en la entrega de los I Premios López Neyra a la Investigación en Farmacia Asistencial. - COLEGIO FARMACÉUTICOS

La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba ha hecho entrega de los I Premios López Neyra a la Investigación en Farmacia Asistencial, una iniciativa con la que se reconoce la labor investigadora de los profesionales farmacéuticos colegiados en Andalucía y España, y dirigida también a potenciar a investigación y la innovación farmacéutica y a apoyar el desarrollo de la farmacia clínica en nuestro país a través de iniciativas de gran valor en los diferentes ámbitos asistenciales de la atención farmacéutica.

Según ha indicado la entidad en una nota, la entrega de los premios se ha realizado en un acto en el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba que ha estado presidido por el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, entre otras autoridades.

Asimismo, han asistido la teniente de alcalde y delegada de Cultura y Patrimonio Artístico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás Vives; la delegada Territorial de Sanidad en Córdoba, María Jesús Botella; y el consejero delegado de CBNK Salud Bancofar, Enrique Serra González.

Estos primeros Premios López Neyra, que han contado con la colaboración de CBNK Salud Bancofar, cuyo apoyo contribuye de forma decisiva a la promoción de la excelencia científica y al avance del conocimiento en el ámbito farmacéutico, han recaído en investigadores farmacéuticos y recién titulados en Farmacia cuyos trabajos presentados se han destacado por su innovación en farmacia asistencial y por aportar valor añadido a la labor de los farmacéuticos en los servicios profesionales que se ofrecen a la ciudadanía.

Para el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y de la fundación, Rafael Casaño, "la investigación en el ámbito farmacéutico es esencial para seguir mejorando en las cuestiones de salud, en avanzar hacia una mejor atención sanitaria y un mejor sistema de salud en nuestra comunidad. Y por eso convocamos estos premios, porque desde la Farmacia y los profesionales farmacéuticos se hace una gran labor en este sentido, muchas veces poco conocida por la sociedad y la población, y que había que poner en valor y destacar".

Con estos premios se reconocen "trabajos científicos y clínicos de gran valía para la farmacia andaluza y española, que van a servir para mejorar y fomentar el desarrollo de la atención farmacéutica a través de la investigación, pero también para dar visibilidad a los servicios profesionales asistenciales farmacéuticos que se prestan en la farmacia comunitaria, los hospitales o en el ámbito de la atención primaria", ha dicho.

Estos servicios son aquellos complementarios a la dispensación de medicamentos y que tienen como fin mejorar la salud y la atención de los pacientes desde el campo farmacéutico, "bien a través de programas para la prevención y detección precoz de enfermedades, el seguimiento de los tratamientos, la medición de parámetros clínicos como la presión arterial, la organización de la medicación para colectivos especiales, como las personas mayores, o la ayuda a la cesación tabáquica y otras cuestiones", ha asegurado Casaño.

"Mi reconocimiento y felicitación a todos los ganadores de estos primeros premios López Neyra, que han nacido con una clara vocación de continuidad, y que estamos convencidos de que se convertirán en un referente a nivel nacional en el campo de la Investigación y la Farmacia", finalizó el presidente del colegio farmacéutico.

Durante el acto, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha destacado que "iniciativas así suponen un fuerte aliciente para el tejido investigador andaluz y del resto de España", y ha valorado positivamente los trabajos presentados "como un ejemplo de la gran labor de la profesión farmacéutica para ofrecer una atención completa a los pacientes".

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que desde la Consejería de Universidad se trabaja "para incluir en la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Activa) el impulso de la I+D+I en el sector farmacéutico".

Asimismo, ha subrayado que estos premios "reconocen trayectorias consolidadas, pero también el empuje de jóvenes talentos, porque el futuro de la investigación farmacéutica depende de nuestra capacidad para inspirar a nuevas generaciones, para ofrecerles oportunidades, recursos y entornos donde puedan desarrollar todo su potencial". "Necesitamos su mirada fresca y su sensibilidad ante los retos que atraviesan nuestro tiempo", ha agregado.

Además, ha puesto el acento en que los premiados son un ejemplo para toda la comunidad científica, asegurando que "en cada proyecto distinguido hay horas de estudio, ensayos, análisis, dudas superadas y conclusiones, pero, sobre todo, hay una convicción compartida: la ciencia puede transformar vidas".

GANADORES

En la modalidad A, dirigida a publicaciones o artículos científicos en atención farmacéutica de ámbito nacional y con un premio dotado de 1.500 euros, el ganador ha sido Salvador Gutiérrez, farmacéutico perteneciente al Colegio de Farmacéuticos de Valencia y profesor de Farmacología de la Universidad de Valencia, por su trabajo 'Impacto de las intervenciones dirigidas por farmacéuticos en la identificación y resolución de problemas relacionados con los medicamentos y prescripciones potencialmente inadecuadas entre pacientes rurales: un estudio piloto'.

En esta categoría se ha concedido también un accésit a Teresa López-Viñau, especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Reina Sofía y perteneciente al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, por su trabajo 'Impacto clínico y ecológico a largo plazo de un programa de gestión de antimicrobianos sobre la incidencia de infecciones por Klebsiella pneumoniae resistente al carbapenem en un hospital con alta endemicidad'.

En la modalidad B, dotada con dos premios de 750 euros cada uno, para un Trabajo Fin de Grado (TFG) y un Trabajo Fin de Master (TFM), relacionados con la atención farmacéutica en Andalucía, los premiados han sido Cristina Merelo, de la Universidad de Sevilla, por su trabajo de TFG 'Implicaciones nutricionales del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO)', y Hugo Jiménez, de la Universidad de Granada, por su trabajo de TFM 'Atención farmacéutica y farmacovigilancia en el tratamiento hormonal sustitutivo asociado al paciente trans'.

Por último, en la modalidad C, con premios para las mejores iniciativas en relación a un caso clínico de un Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial (SPFA) realizado en el ámbito de la farmacia comunitaria andaluza, los ganadores han sido Augusto González, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, por su trabajo 'Sobredosificación de levotiroxina detectada en Farmacia Comunitaria: caso clínico asistencial'.

A éste se suman Francisco Jodral, del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, por su caso 'Atención Farmacéutica en Paciente con Estenosis Anal Post-Hemorroidectomía y Desequilibrios Funcionales Asociados', y Javier Rodríguez, del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, por su caso 'Intervención farmacéutica en un caso de sarna detectado mediante servicios de indicación y dispensación en farmacia comunitaria' Estos tres premios están dotados de 1.000 euros para el primer premio, y de 500 euros cada uno para el segundo y tercer premio.

El jurado de esta primera edición de los Premios López Neyra ha estado constituido por diferentes expertos de notable prestigio en el campo de la Investigación, la Universidad y la Salud y la Farmacia en Córdoba y Andalucía.