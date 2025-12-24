La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba reconoce la excelencia investigadora de la profesión con unos premios

La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba anuncia los ganadores de la I Edición de los Premios 'López Neyra' a la Investigación en Farmacia Asistencial, una iniciativa dirigida a potenciar la investigación y la innovación farmacéutica. - COLEGIO FARMACÉUTICO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba anuncia los ganadores de la I Edición de los Premios 'López Neyra' a la Investigación en Farmacia Asistencial, una iniciativa dirigida a potenciar la investigación y la innovación farmacéutica, pero sobre todo a reconocer la labor investigadora de los profesionales farmacéuticos colegiados en Andalucía y España.

Según destacan desde la fundación, se trata de "unos premios que, además, persiguen apoyar el desarrollo de la farmacia clínica en el país a través de la investigación en atención farmacéutica en los diferentes ámbitos asistenciales farmacéuticos". Los premios de esta edición han recaído en investigadores farmacéuticos y recién titulados en Farmacia cuyos trabajos presentados se han destacado por su innovación en farmacia asistencial y por aportar valor añadido a la labor de los farmacéuticos en los servicios profesionales que se ofrecen a la ciudadanía.

Así, en la modalidad A, dirigida a publicaciones o artículos científicos en atención farmacéutica de ámbito nacional y con un premio dotado de 1.500 euros, el ganador ha sido Salvador Gutiérrez Igual, farmacéutico perteneciente al Colegio de Farmacéuticos de Valencia y profesor de Farmacología de la Universidad de Valencia, por su trabajo 'Impacto de las intervenciones dirigidas por farmacéuticos en la identificación y resolución de problemas relacionados con los medicamentos y prescripciones potencialmente inadecuadas entre pacientes rurales: un estudio piloto'.

En esta categoría se ha concedido también un accésit a Teresa López-Viñau López, especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Reina Sofía y perteneciente al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, por su trabajo 'Impacto clínico y ecológico a largo plazo de un programa de gestión de antimicrobianos sobre la incidencia de infecciones por Klebsiella pneumoniae resistente al carbapenem en un hospital con alta endemicidad'.

Por su parte, en la modalidad B, dotada con dos premios de 750 euros cada uno, para un Trabajo Fin de Grado (TFG) y un Trabajo Fin de Master (TFM), relacionados con la atención farmacéutica en Andalucía, han resultado ganadores Cristina Merelo Fernández, de la Universidad de Sevilla (US), por su trabajo de TFG 'Implicaciones nutricionales del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO)', y Hugo Jiménez Palomar, de la Universidad de Granada, por su trabajo de TFM 'Atención farmacéutica y farmacovigilancia en el tratamiento hormonal sustitutivo asociado al paciente trans'.

Y en la modalidad C, con premios para las mejores iniciativas en relación a un caso clínico de un Servicio Profesional Farmacéutico Asistencial (SPFA) realizado en el ámbito de la farmacia comunitaria andaluza, los ganadores han sido Augusto González Borrego, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, por su trabajo 'Sobredosificación de levotiroxina detectada en Farmacia Comunitaria: caso clínico asistencial'; Francisco Jodral Segado, del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, por su caso 'Atención Farmacéutica en Paciente con Estenosis Anal Post-Hemorroidectomía y Desequilibrios Funcionales Asociados', y Javier Rodríguez Vivas, del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, por su caso 'Intervención farmacéutica en un caso de sarna detectado mediante servicios de indicación y dispensación en farmacia comunitaria'.

Al respecto, dichos tres premios están dotados de mil euros para el primer premio y de 500 euros cada uno para el segundo y tercer premio.

"FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN"

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y de la Fundación, Rafael Casaño, declara que con estos I Premios 'López Neyra' "se reconocen trabajos científicos y clínicos de gran valor para la farmacia andaluza y española y que van a servir para fomentar el desarrollo de la atención farmacéutica a través de la investigación, y también para dar visibilidad a los servicios profesionales asistenciales farmacéuticos que se prestan en la farmacia comunitaria, los hospitales o en el ámbito de la atención primaria".

Dichos servicios son aquellos complementarios a la dispensación de medicamentos y que tienen como fin mejorar la salud y la atención sanitaria de los pacientes desde el ámbito farmacéutico.

Al hilo, ha elogiado que son "premios pioneros en el ámbito de la farmacia en Andalucía, que tendrán su continuidad el próximo año y que estamos seguros de que se van a convertir en un referente en investigación farmacéutica y sanitaria en Andalucía y España".

Los premios, que cuentan con la colaboración de CBNK Salud Bancofar, serán entregados en el mes de marzo de 2026 en un acto público que se celebrará en la sede del Colegio de Farmacéuticos de la capital cordobesa.