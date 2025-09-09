La Fundación Cultural Latin Grammy otorga la Beca Legado Paco de Lucía al guitarrista jerezano Marcos Gago

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cultural Latin Grammy ha otorgado este martes la Beca Legado Paco de Lucía al joven guitarrista flamenco de Jerez de la Frontera (Cádiz) Marcos Gago Pino, durante una rueda de prensa celebrada en Sevilla conducida por la periodista Veronica Chumillas Martínez.

En el acto han intervenido el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Cultural Latin Grammy, Luis Cobos, y la directora ejecutiva de la Fundación, Raquel 'Rocky' Egusquiza, así como el ganador del Latin Grammy, Arcángel, y nominada al Latin Grammy Pastora Soler, según ha detallado la propia Fundación en una nota.

Asimismo, la conferencia también ha contado con la participación del CEO de La Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y el director de la Fundación Paco de Lucía, Cristobal Sánchez.

La beca, establecida en asociación con la Fundación Paco de Lucía, impulsa la misión de la Fundación Cultural Latin Grammy de apoyar y cultivar la próxima generación de creadores de música latina, ofreciendo oportunidades educativas para promover la música latina y su legado.

Con un valor de 120,000 dólares, la beca cubre la matrícula, instrumento, clases y experiencias complementarias de formación y servicios integrales otorgados por la Fundación Cultural Latin Grammy para que un estudiante pueda asistir a la institución musical de su preferencia.

En el acto, el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Cultural Latin Grammy ha resaltado que "Paco de Lucía ha sido y sigue siendo el artista, compositor y guitarrista más importante de los siglos XX y XXI", al tiempo que lo ha definido como "un genio indiscutible y pionero en el avance y progresión del flamenco".

Por este motivo, "desde nuestra fundación sentimos un gran orgullo porque con esta beca legado que este martes se entrega seguimos la senda que Paco inició y marcó". Así, ha Cobos expresado su orgullo de "seguir impulsando el talento español así como el estudio del flamenco, que continuará aportando riqueza a la cultura mundial y a nuestra música latina".

En esta misma línea, la directora ejecutiva de la Fundación ha expresado que le orgullece "otorgar la primera Beca Legado Paco de Lucía que afianza el futuro de la música latina". Además, ha agradecio a la Fundación Paco de Lucía por "su valiosa asociación que ha hecho posible apoyar a jóvenes músicos como Marcos".

En este contexto, el premidado ha mostrado su agradecimiento "a todas las personas que apuestan por la juventud y por el desarrollo de la cultura, y que me brindaron la oportunidad de seguir avanzando en mi gran pasión, que es el flamenco". "Muchas gracias a la Fundación Latin Grammy y a la Fundación Paco de Lucía por esta maravillosa oportunidad que espero saber aprovechar en todo momento, por mi parte no me faltarán las ganas y las fuerzas", ha apostillado.

La presidenta de la Fundación Paco de Lucía, Lucía Sánchez Varela, ha felicitado a Gago Pino por el merecimiento de este apoyo. Al mismo tiempo, ha expresado su gratitud a la Fundación Cultural Latin Grammy, y ha puesto de manifiesto que "el apoyo y la formación de los jóvenes músicos forma parte inherente de la labor de Impulso del Flamenco que lleva a cabo nuestra fundación".

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha destacado que la comunidad ha superado los 190 millones de euros en términos de impacto económico directo y promocional a través de las acciones contempladas en el acuerdo con la Academia Latina de la Grabación, que permitió acoger los Latin Grammy Awards en 2023 y difundir el destino en acciones paralelas celebradas en 2024 y 2025 tanto en Andalucía como en Estados Unidos, mercado cuyos turistas aumentaron un 16% el pasado año en la comunidad. "Hemos generado empleo, oportunidades y, sobre todo, más futuro para esta tierra", ha destacado.

El año pasado, La Academia Latina de la Grabación, en colaboración con La Junta de Andalucía, celebró en Cádiz el evento 'Latin Grammy Celebra: Paco de Lucía', un homenaje al guitarrista que contó con la presencia de la familia del maestro andaluz. El evento fue un viaje por la vida de Paco de Lucía de la mano de artistas y amigos que le acompañaron durante su vida, e interpretaron algunas de sus canciones más conocida, y parte de los fondos recaudados fueron destinados a la beca.

La Beca Legado Paco de Lucía se otorga a un estudiante con un talento "excepcional", seleccionado por el Comité de Becas de la Fundación Latin Grammy, de entre un grupo internacional numeroso de jóvenes músicos cualificados. Se valora, entre otras cosas, que el ganador posea las cualidades y la determinación necesarias para "triunfar" en el mundo de la música, y que carezca, a su vez, de los recursos económicos para lograrlo.

Hasta la fecha, la Fundación ha otorgado 477 becas y ha invertido casi 13,9 millones de dólares en becas, subvenciones, programas educativos y mentorías a lo largo de la última década.