Concentración este viernes en Navas de San Juan (Jaén) por la muerte de una joven ciberacosada

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos para la Provincia de Jaén ha lamentado profundamente este jueves el fallecimiento de la joven de 20 años de edad el pasado día 28 de diciembre de 2021 en la localidad de Navas de San Juan que sufría ciberacoso, al tiempo que ha anunciado que este viernes 7 de enero se va a concentrar a las 17,30 horas en la Plaza de la Constitución de esta localidad en memoria de la fallecida.

Durante el acto, un miembro de la familia leerá unas palabras en homenaje a la joven y también en agradecimiento por las muestras de cariño recibidas. Igualmente, los familiares quieren agradecer el trato respetuoso de los medios de comunicación que han mostrado su interés ante "tal irreparable pérdida", según ha trasladado la fundación en un comunicado.

Asimismo, la entidad denuncia que, desde hacía varios meses, la joven "estaba siendo víctima de una suplantación en las redes sociales y páginas web en las que se utilizaban sus datos e imagen personal, así como la imagen de otros integrantes de su familia, de forma fraudulenta, descarnada y con la finalidad de ridiculizarla y humillarla únicamente por amar, pensar y sentir de otra manera diferente a la que la sociedad nos viene inculcando desde antaño".

Así, dicho acto de suplantación de identidad y acoso a través de las redes sociales, junto con otras acciones realizadas en la vía pública contrarias al honor, a la propia imagen y la integridad moral, fueron denunciadas hasta en cuatro ocasiones ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ratificadas ante la autoridad judicial competente el pasado día 21 de diciembre de 2021 "con la finalidad de que los hechos no permanecieran impunes".

No obstante, la fundación ha lamentado que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de la propia Administración de Justicia, "no tuvo la celeridad suficiente" en cuanto al esclarecimiento de los hechos e identificación de la persona (o personas) responsable de estas acciones que "han ocasionado tan dramático desenlace, al no poder soportar la joven todo el sufrimiento producto del escarnio y la exposición pública".

"Es preciso resaltar que los casos de acoso y ciberacoso afectan a adolescentes y jóvenes de cualquier clase y, en consecuencia, es imprescindible que, además de dotar de cuantos medios técnicos y personales que sean necesarios, toda la sociedad tome conciencia de la enorme necesidad de educar en el respeto hacia la diversidad, la igualdad y la libertad de toda persona, sea quien sea, de conformidad con todos los principios y valores de respeto y convivencia universalmente reconocidos", ha concluido.