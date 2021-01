La Fundación Endesa y Fad forman a docentes sobre el uso de los TIC en la población juvenil

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa y Fad pondrán en marcha, el próximo mes de marzo, un curso 'on line' dirigido a la formación de docentes sobre el efecto del uso masivo de las nuevas tecnologías sobre la forma de contactar, comunicarse y relacionarse de la población juvenil.

El curso 'Jóvenes y TIC, desmontando el mito de los nativos digitales', además, analiza la manera en que los jóvenes construyen su identidad y sus relaciones tanto 'on line' como 'off line' y sobre su "forma de estar en el mundo 'on line'". Un mundo en el que la interacción personal o la construcción de la identidad personal y colectiva, se plantean desde supuestos muy distintos, casi siempre autogestionados, que todos debemos conocer mejor.

Según la investigación 'Ocio y modelos de vida. La inevitable consolidación de las tecnologías en el tiempo libre de la juventud' realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, la mayoría de los jóvenes han incorporado las nuevas tecnologías como eje vertebrador de las actividades que realizan en su tiempo libre.

De hecho, un 74,6% declara que la actividad que más realiza en su tiempo libre es chatear o navegar por internet. Las TIC y el uso intensivo de las redes sociales se muestran, así, como mediadoras en las actividades de ocio, pero también como una forma de ocio en sí misma que optimiza las posibilidades y el tiempo disponible.

El curso también trata algunos aspectos amenazadores que tantas veces se sitúan en primer plano cuando abordamos el uso de las nuevas tecnologías por parte de los y las jóvenes: los malos usos como el ciberacoso, la violencia virtual, el uso sexual de los menores, la invasión de la privacidad del otro, etcétera; esos peligros que, junto con el riesgo de la adicción o el supuesto efecto de incomunicación y ensimismamiento, se presentan no infrecuentemente en el "escaparate" del uso de las TIC en la población juvenil.

Además, ofrece un conjunto de actividades que abordan distintos objetivos, contenidos y materiales para que el alumnado participante seleccione y adapte en función de las características del grupo con el que se vaya a trabajar, así como del tiempo y los medios con los que cuente.

Esta formación es gratuita y se dirige específicamente a profesionales del ámbito de la educación de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Madrid. El periodo formativo se iniciará el próximo 4 de marzo con una duración de 50 horas estructuradas en cuatro módulos formativos: Las TIC y los jóvenes, Factores de riesgo y factores de protección vinculados al uso de las TIC, Competencias digitales y promoción del uso adecuado de las TIC y Recursos y actividades para el apoyo a la intervención.

Con este proyecto, la Fundación Endesa destaca el refuerzo de su compromiso con la educación de calidad y el fomento del talento joven, favoreciendo el control responsable del uso masivo de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes y, con ello, de su manera de contactar, comunicarse y relacionarse con las TIC.

Los profesionales del ámbito educativo interesados en realizar el curso pueden inscribirse hasta el próximo 26 de febrero a través de la web de Campus Fad.