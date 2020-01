Una fundación de Granada desarrolla un proyecto europeo para ayudar a buscar trabajo a personas con discapacidad visual

Publicado 26/01/2020 11:29:36 CET

La fundación multidisciplinar para ayudar a personas con discapacidad 'Docete Omnes', con sede en La Zubia (Granada), ha desarrollado junto a otros organismos de Bélgica e Italia una aplicación web para ayudar a personas con discapacidad visual a encontrar trabajo en Europa.

La aplicación web 'Vip-Tech-Job', desarrollada por el informático de la fundación granadina, Francisco Hurtado, busca lograr la capacitación de personas con discapacidad visual o totalmente ciegas a la hora de entrar a formar parte del mercado laboral, y proporcionarles un grado de autonomía que, hasta ahora, era prácticamente inexistente.

Según ha asegurado Hurtado a Europa Press, este proyecto parte de la institución 'Views International', cuya sede principal está en Bélgica, siendo ellos los coordinadores del proyecto, en colaboración con España e Italia, y cuyo trabajo está financiado con fondos europeos.

"Ellos habían detectado que había muchos jóvenes con discapacidad visual que intentaban buscar ofertas de empleo por cualquier medio que les resultase posible, y que no encontraban material adaptado para ellos. Las webs no estaban adaptadas a lectores de pantalla, todo lo que había tenía controles raros, y no había plataformas donde estuvieran seleccionados los trabajos para ellos", ha comentado.

Con esta premisa, 'Views International' empezó a buscar socios a nivel europeo y contactó con la fundación zubiense a través de un socio italiano del proyecto, con el que 'Docete Omnes' ya había trabajado para desarrollar plataformas y herramientas de ayuda en otros proyectos.

Antes de comenzar el desarrollo de la aplicación web, Hurtado ha comentado que se realizó una investigación en Bélgica, Italia y España para saber como utilizaban las herramientas los discapacitados visuales. Se formaron equipos de trabajo, hubo entrevistas a discapacitados y acompañantes, y se estudió la mejor manera de desarrollar el proyecto.

"Vimos como para la mayoría no era útil usar una aplicación móvil porque la mayoría de ellos usan ordenadores portátiles, y decidimos optar por la salida de la aplicación web, que se puede usar en cualquier dispositivo y funciona con los lectores de pantalla tanto gratuitos como de pago", ha relatado.

Tras trabajar durante dos años en el análisis previo, la recopilación de información, el desarrollo de la plataforma, las reuniones con partes interesadas y empresas, entre otras, consiguieron presentar su proyecto el pasado mes de diciembre en el Parlamento Europeo, cuando aún la web estaba en fase 'beta', es decir, no totalmente acabada pero si operativa.

"Estuvimos escribiendo desde estos tres países a parlamentarios europeos en el ámbito de la asistencia social y del apoyo a los jóvenes, y encontramos la ayuda del euro parlamentario rumano Dragos Pislaru, que nos ayudó en todo y se portó fenomenal con nosotros", ha comentado.

Fue este miembro del Parlamento Europeo para el 'Partido Libertad, Unidad y Solidaridad' quien les ayudó a organizar la presentación, a la que invitaron a representantes de la plataforma EPSO, encargada de las labores de reclutamiento para trabajos en la Comisión Europea, quienes quedaron encantados con el proyecto y les confirmaron que publicarían sus ofertas a través de la plataforma.

Según la fundación, tras el lanzamiento de la aplicación web, ahora se encuentran en la fase de reclutar a demandantes de empleo y empresas. Ya hay participantes de los tres países donde se ha desarrollado que están buscando trabajo, y algunos acuerdos con empresas que publican sus ofertas de empleo en ella.

"Ahora es cuando realmente vamos a empezar intentar llegar a cuanta más gente posible. Hay más de 30 millones de personas con discapacidad visual en Europa, y queremos llegar a todos. A cuantos más podamos, mejor", ha remarcado Hurtado.

El informático de la fundación granadina considera que el proyecto aún no ha terminado, y ha confirmado que van a buscar la aprobación de ayudas en el Parlamento Europeo para una versión 2.0, que siga desarrollando el portal y ampliándolo a más países europeos para tener mayor repercusión.

La Fundación 'Docete Omnes', nombre que proviene del latín 'enseñar a todos', es una organización educativa no gubernamental sin ánimo de lucro y de interés público cuyos pilares fundamentales son la formación y el empleo. Las ramas de su actividad se extienden en diferentes direcciones, entre las que se incluyen diferentes disciplinas formativas, tanto en formación reglada, formación ocupacional y la formación continua.

También disponen de un centro ocupacional, fundado en 1982, que en la actualidad incluye a personas con enfermedades mentales y otras personas en riesgo o exclusión social. Trabajan para mejorar su autonomía y les ayudan a encontrar salida en el mercado laboral, entre otras acciones.