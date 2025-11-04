La Fundación Innovasur lanza en Jaén su primer programa gratuito de formación intensiva en ciberseguridad

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Innovasur va a poner en marcha en Jaén capital la primera edición del 'Cybersecurity bootcamp', una formación intensiva y 100% gratuita que comenzará el próximo 24 de noviembre y se desarrollará hasta el mes de marzo, con un total de 300 horas presenciales.

El programa se impartirá en el recientemente rehabilitado edificio Ceticom, sede en Jaén capital de la Fundación Innovasur y de su Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC). Este enfoque permite a los participantes formarse dentro de un entorno profesional real, en contacto directo con la actividad operativa del centro.

Con un total de 25 plazas, la formación está dirigida a jóvenes menores de 30 años, sin necesidad de experiencia previa, que deseen iniciarse en el ámbito de la ciberseguridad, adquirir nuevos conocimientos y tener su primer contacto con un sector en pleno crecimiento.

Así lo ha apuntado la directora de la Fundación Innovasur, Mercedes Villegas, que ha subrayado que con esta primera edición pretenden "generar oportunidades reales de acceso a un sector estratégico, formando talento desde la base en un entorno profesional único". "Esta iniciativa es solo el primer paso dentro de nuestro compromiso por impulsar la empleabilidad digital en nuestra tierra", ha dicho Villegas.

El contenido incluye módulos como principios básicos de ciberseguridad, fundamentos de redes, análisis de amenazas, herramientas SIEM, gestión de incidentes y normativa aplicable. Para acceder al programa, los candidatos deberán superar un proceso de admisión que incluirá una prueba de acceso.

Esta prueba permitirá valorar la motivación y los conocimientos básicos necesarios para aprovechar al máximo la formación. Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través https://fundacioninnovasur.com/bootcamp-inicial-cibersegurid...