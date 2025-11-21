Fundación Kutxabank y Universidad de Córdoba impulsan la igualdad y el talento científico

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación Kutxabank han firmado un convenio de colaboración destinado a fomentar el interés científico y la equidad de género desde las primeras etapas educativas, lo que implicará que ambas instituciones colaborarán para la celebración de la octava edición del proyecto Infa-ciencia, "una iniciativa de ciencia ciudadana con un profundo impacto social y educativo" y con la que se busca promover la dimensión participativa y social de la ciencia desde la base.

Según informa la UCO en su web, consultada por Europa Press, el proyecto Infa-ciencia, bajo el lema 'De las niñas de hoy a las científicas de mañana', tiene como objetivo principal "abordar las dimensiones científica, participativa y social de la ciencia, la tecnología y la equidad entre mujeres y hombres". Además, el proyecto está orientado a estimular el interés de la comunidad escolar y universitaria en estas áreas.

La colaboración de la Fundación Kutxabank se materializa en una contribución económica que servirá para cubrir los gastos organizativos de las actividades programadas, asegurando la continuidad y el alcance de esta crucial iniciativa.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha subrayado que Infa-ciencia "es un ejemplo claro de cómo la universidad pública puede transformar la sociedad desde sus primeras etapas educativas". Ha destacado que el proyecto, "no solo acerca la ciencia a la infancia, sino que lo hace desde una perspectiva inclusiva y de igualdad, ofreciendo referentes femeninos y construyendo vocaciones científicas desde edades muy tempranas".

Junto a ello, Torralbo ha señalado que la colaboración con la Fundación Kutxabank "permite consolidar una iniciativa que une investigación, compromiso social y educación, y que refleja la apuesta de la UCO por una ciencia abierta, diversa y con impacto real en las aulas".

Por su parte, el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, ha afirmado que "el respaldo a proyectos educativos está alineado con el propósito y líneas de trabajo que desarrolla nuestra institución para promover la igualdad y el talento científico desde la base, sentando las semillas para las investigadoras del futuro".