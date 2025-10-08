La Fundación Magtel convoca la VI edición de sus premios en reconocimiento de las mejores iniciativas sociales

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Magtel ha abierto la convocatoria de la sexta edición de sus premios, destinados a reconocer las mejores iniciativas en el ámbito social, buscando con ello destacar "proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad y que aportan valor a través de su carácter innovador o su capacidad transformadora".

Estos premios, según ha informado la Fundación Magtel en una nota, "representan además una oportunidad para que las entidades participantes den a conocer su labor, expliquen su metodología y expongan los motivos por los que sus proyectos merecen ser reconocidos".

A este respecto, la presidenta de la Fundación Magtel, Auxiliadora López Magdaleno, ha señalado que el objetivo es "identificar y respaldar proyectos que generen un impacto social relevante o que se distingan por su innovación, a los cuales destinaremos nuestro apoyo económico mediante estos premios".

Junto a ello, ha recordado que la Fundación recibe habitualmente numerosas solicitudes de colaboración y ha resaltado que los premios "son un excelente canal para que las entidades nos muestren qué hacen, cómo lo hacen y por qué consideran que sus iniciativas deben ser reconocidas con uno de los seis galardones que otorgamos".

CATEGORÍAS

En cuanto a las categorías de los galardones, son las de innovación social, tecnológica y medioambiental, y de inserción sociolaboral y cooperación internacional. Para la convocatoria 2025 se concederán un total de seis premios, distribuidos en dos distinciones por cada categoría, con un primer premio de 4.000 euros y una distinción conmemorativa, y un segundo premio de 1.500 euros, acompañado de una distinción conmemorativa.

El plazo para presentar los proyectos aspirantes a galardón permanecerá abierto desde la publicación de la presente convocatoria en la web de Fundación Magtel hasta el próximo 12 de enero de 2026, inclusive.

La presentación de candidaturas se realizará de forma telemática, mediante los formularios habilitados para cada categoría en la página web de la Fundación Magtel (https://fundacionmagtel.es/vi-premios-fundacion-magtel/), donde también se pueden consultar las bases de participación y obtener información detallada sobre los premios.

