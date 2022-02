Fundación MAS y Save the Children firman un acuerdo "para atender las necesidades inmediatas" de los niños en Andalucía.

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación MAS ha firmado este jueves un acuerdo de colaboración con la organización de defensa de los derechos de la infancia, Save the Children, para iniciar una campaña de recogida de ayudas en los establecimientos de Grupo MAS. El objetivo de esta campaña "es cubrir las necesidades básicas de la infancia andaluza, permitiendo así a los menores salir del círculo de la pobreza". Andalucía, ha recordado, concentra 12 de los 15 barrios más pobres a nivel nacional y en la comunidad uno de cada tres niños se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Según ha informado la fundación en un comunicado, la recogida se realizará a través de donaciones en caja en los más de 145 supermercados MAS, MAS&Go y Cash Fresh ubicados en Andalucía durante la primera quincena del mes de marzo.

La firma de este acuerdo ha estado presidida por el presidente de Grupo MAS y Fundación MAS, Vicente Martín, y el patrono de la Fundación Save the Children, Antonio Pascual. Durante este encuentro, el presidente de Fundación MAS ha destacado la importancia de colaborar con esta organización de manera continuada. "Necesitamos seguir aprendiendo y sumando fuerzas para acabar con las desigualdades y atender a las familias andaluzas. Estamos convencidos de que este proyecto es el inicio de algo mayor con un fin claro, que ningún niño en Andalucía tenga dificultades de alimentación", ha expuesto.

Por su parte, Pascual ha resaltado la importancia de llevar a cabo alianzas como ésta, que permitan tener un mayor impacto en la sociedad, por los niños y niñas de ahora, que no merecen vivir estas situaciones, pero también por el desarrollo sostenible de la comunidad. "Es importante unirnos para combatir las desigualdades que nos rodean, si no actuamos hoy, el 80% de los niños y niñas que viven en situación de pobreza, serán adultos pobres. Es algo que no debemos ni podemos permitirnos. Es trabajo de todos implicarnos para frenar esta situación", ha afirmado Pascual, quien también agradeció la implicación de Fundación MAS.

La colaboración con entidades sin ánimo de lucro es uno de los objetivos que forma parte de la acción social de Fundación MAS. Entre sus planes fundacionales, la Fundación pone en marcha campaña de donación de alimentos para ayudar a los colectivos más desfavorecidos de Andalucía y Extremadura, así como impulsar oportunidades laborales para jóvenes desempleados.

Por su parte, Save the Children trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y las niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. En Andalucía, trabaja con más de 1000 niños, niñas y sus familias, para acabar con el círculo de la pobreza.