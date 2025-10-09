La Fundación del Olivar firma un convenio para promocionar el aceite de oliva en Corea del Sur

Visita del CEO de AthenaOliva, Howook Lee, a la sede de la Fundación del Olivar - FUNDACIÓN DEL OLIVAR

MENGÍBAR (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Fundación del Olivar, con sede en Mengíbar (Jaén), ha firmado un convenio marco de colaboración con la empresa surcoreana AthenaOliva Co para promocionar el aceite de oliva virgen extra (AOVE) en Corea del Sur.

El acuerdo ha sido suscrito por el CEO de AthenaOliva, Howook Lee, y por el director gerente de la Fundación del Olivar, Javier Olmedo, quienes han rubricado este convenio que persigue fomentar la cultura del aceite de oliva en Corea del Sur y establecer sinergias en los ámbitos de formación, promoción, gastronomía, salud y oleoturismo.

Durante la visita, la Fundación del Olivar ha nombrado oficialmente a Howook Lee como Embajador de la Fundación del Olivar, en reconocimiento a su compromiso con la difusión de la cultura oleícola y su labor pionera en Corea del Sur. Este nombramiento, según ha informado la Fundación del Olivar, "refuerza los lazos institucionales y culturales entre ambas entidades y simboliza el inicio de una colaboración estratégica de largo recorrido".

AthenaOliva se ha consolidado como un referente en el mercado gourmet coreano, ofreciendo experiencias personalizadas. Su marca insignia, OlioOliva representa una selección de aceites de oliva vírgenes extra premium de España, Italia y Grecia, con un enfoque cultural y educativo que va más allá de la simple comercialización.

El convenio firmado contempla, entre otras acciones, programas formativos y seminarios sobre aceite de oliva virgen extra; campañas de comunicación y marketing en Corea del Sur; eventos gastronómicos y showcookings con chefs locales; acciones de difusión de los beneficios del AOVE y la dieta mediterránea; y el diseño de experiencias oleoturísticas en Andalucía para el público coreano.

También recoge la creación de un Premio Internacional a la Calidad del AOVE, impulsado desde Corea del Sur, con el respaldo técnico de la Fundación del Olivar, organizadora del Premio Expoliva.

Según la fundación, este acuerdo refuerza su papel como "referente internacional en la promoción y desarrollo del sector oleícola", "y abre nuevas oportunidades para la internacionalización del aceite de oliva español en mercados estratégicos".