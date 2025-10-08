Fundación Solidaridad Carrefour dona 56.926 euros en material escolar a Cruz Roja para niños en riesgo social andaluces

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carrefour y su fundación han entregado a Cruz Roja 56.926 euros en material escolar a favor de la infancia en situación de vulnerabilidad social en Andalucía en el marco de la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria'. Carrefour ha iniciado esta campaña con la donación directa a nivel nacional de 100.000 euros en material escolar, un importe al que se han sumado las donaciones de sus clientes "dando como resultado la entrega de más de 300.000 euros en material escolar a nivel nacional".

En el caso de la provincia de Sevilla, se le han entregado a Cruz Roja más de 8.000 euros en material escolar; en Cádiz, más de 11.000 euros; y en Málaga más de 16.000 euros. Se estima que estos recursos darán cobertura a las necesidades básicas "de más 12.000 menores en riesgo social de las diferentes localidades de nuestro país" durante el presente curso escolar, según la información de la Fundación Solidaridad Carrefour.

Con esta ocasión ya son 17 ediciones de una "importante" iniciativa promovida por Fundación Solidaridad Carrefour a favor de Cruz Roja que tiene como objetivo "reducir el gran impacto económico que supone el inicio del nuevo curso para miles de familias en situación de vulnerabilidad". En el total de todas las campañas, Carrefour ha entregado a Cruz Roja "más de 7,9 millones de euros en material escolar" en beneficio de miles de familias en situación de emergencia social.

Por otra parte, la 'Vuelta al Cole Solidaria 2025' celebrada durante el pasado mes de septiembre en 203 centros Carrefour de toda España, contó con la colaboración de más de 4.500 voluntarios de Cruz Roja apoyados por el voluntariado de la Fundación. Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour colaboran desde hace más de dos décadas "en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad" a través de "innumerables" iniciativas sociales.

En concreto, en diciembre de 2022 ambas instituciones renovaron por tres años su compromiso mediante un "importante" acuerdo de cooperación suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares como "inundaciones, nevadas y demás emergencias con población afectada", intervenciones que durante este año "han dado como fruto la atención de más de 7.000 personas afectadas".

Además, Fundación Solidaridad Carrefour ha financiado el desarrollo, formación, mantenimiento e intervención de los 26 Equipos de Respuesta Inmediata en Atención Psicosocial (ERIE de Cruz Roja), con el objetivo de "dar respuesta a las personas afectadas de manera integral" desde su creación en el año 2001. Asimismo, ambas entidades han suscrito en 2021 un acuerdo nacional de promoción de la integración laboral de personas en situación de desventaja social para "favorecer el acceso al mercado laboral de personas en riesgo social en clave de igualdad".