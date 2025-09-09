La Fundación Tres Culturas despide el verano con cine y música al aire libre en sus Jardines Andalusíes

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo despedirá el verano con proyecciones de cine y un concierto al aire libre, en los Jardines Andalusíes del Pabellón Hassan II, sede de esta institución.

La apuesta cinematográfica se centrará en una muestra realizada en colaboración con el Festival de Cine Chipriota y Griego, un certamen que nació en 2018 y del que se exhibirán cuatro cortos, un mediometraje y tres largos desde el 15 al 17 de septiembre. Además, según ha avanzado la Fundación en una nota, en la sesión inicial intervendrá Anna Éllina y Constantinos Kontonikolas, la fundadora y directora del festival, y su director artístico, respectivamente.

La cartelera de dicha jornada inaugural estará compuesta por las películas 'Dracaena' y 'La odisea de Vasi', a los que seguirán el día 16 tres títulos más: 'Equipaje perdido', 'Taxi' y 'Pequeños sobres blancos'. El ciclo concluirá, el miércoles 17, con las cintas 'El tornado fuera', 'El aeropuerto' y 'Amanece en Kimmeria'.

Todas las proyecciones comenzarán a partir de las 20,30 horas, si bien (al tratarse de cine de verano) la hora exacta dependerá de la caída del sol. Las invitaciones son gratuitas y se pueden obtener a través de la página web de la Fundación ('www.tresculturas.org').

Tras tres jornadas dedicadas al cine, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo pondrá el broche de oro a este ciclo al aire libre con el concierto de Mr. Groovy and The Blue Heads. Un cierre festivo con entrada gratuita, disponible a través de su página web. Esta cita no solo marcará el final de esta edición, sino que también servirá como punto de partida para la nueva temporada cultural de la Fundación Tres Culturas.