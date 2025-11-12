La Fundación Tres Culturas, reconocida por la Unesco como Centro de Referencia de Categoría Dos

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas ha entrado este miércoles a formar parte del "selecto y codiciado club" de instituciones que en todo el mundo están clasificadas y reconocidas por la Unesco como Centros de Categoría Dos. Esta histórica decisión ha sido aprobada por los miembros reunidos en Samarcanda (Uzbekistán) con motivo de la 43ª Conferencia General de la Unesco, compuesta por 194 Estados miembros y doce miembros asociados.

Para el embajador delegado permanente de España ante la Unesco, Miquel Iceta, la Fundación Tres Culturas se ha convertido en la tercera institución en España y la primera en Andalucía en obtener esta distinción, que "corona 26 años de compromiso y movilización al servicio del diálogo entre todas las culturas, el respeto de todas las diversidades y el encuentro entre todas las espiritualidades". Así lo ha indicado una nota de prensa de la Fundación.

Creada en 1999 por iniciativa conjunta del Reino de Marruecos y la Junta de Andalucía, la Fundación "encarna una visión pionera" como es "hacer de la diversidad cultural una palanca de respeto alimentada por los valores, las enseñanzas y el legado de las civilizaciones andaluza y marroquí".

"En un momento histórico marcado por la negación y el repliegue identitario", la Fundación Tres Culturas incide en que la diversidad es "una riqueza y que el diálogo entre las respectivas civilizaciones constituye un horizonte de esperanza", tal y como han subrayado los copresidentes de la Fundación, el consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos, André Azoulay y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.

Por otro lado, los Centros de Categoría Dos de la Unesco han funcionado "como polos internacionales o regionales de experiencia y cooperación", contribuyendo, mediante la formación, la investigación, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, a la consecución de los objetivos de la Unesco en los ámbitos de la cultura, la educación y las ciencias humanas. Al incorporarse a esta red mundial, la Fundación de las Tres Culturas "participará activamente en la protección del patrimonio cultural, la promoción de la diversidad y la facilitación del diálogo intercultural e interreligioso".

Esta designación, fruto de un largo proceso llevado a cabo con el apoyo del Gobierno de España, el Reino de Marruecos y la Junta de Andalucía, según ha señalado la nota, "es testimonio de lo que estos tres socios han sabido construir juntos: un espacio común de cooperación, respeto y modernidad social alimentado por la riqueza de todas nuestras diversidades". Además, este reconocimiento ha marcado un "punto de inflexión" en la trayectoria de la Fundación y ha reafirmado la legitimidad de su papel como referencia internacional del diálogo mediterráneo.

"Este éxito no es solo un reconocimiento del pasado, sino que traza el camino hacia un futuro compartido. Juntos, España, Marruecos y Andalucía encarnan lo mejor que las culturas pueden ofrecer al mundo: la paz, la legitimidad de la alteridad y el reconocimiento de la dignidad de todas las diversidades", han concluido del Pozo y Azoulay.