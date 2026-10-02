La Fundación Tres Culturas rinde homenaje al actor y músico Manolo Solo junto a sus familiares, amigos y compañeros

Archivo - Muere Manolo Solo a los 62 años. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas inaugura el próximo martes (19,30 horas) su ciclo de cine del mes de octubre con un homenaje al músico y actor Manolo Solo, natural de Algeciras (Cádiz) y ganador de un premio Goya que falleció el pasado 30 de julio en Madrid, una pérdida que conmocionó a la industria del cine tanto en Andalucía como en el resto de España. Por ello, en este nuevo ciclo que la Fundación ha programado bajo el título 'Cine y Memoria', la institución ha pretendido rememorar la figura de este gran artista de cine, teatro y televisión.

Para ello, Tres Culturas reunirá a algunos de los directores que trabajaron con el actor algecireño, como Alberto Rodríguez y Paco Baños, además de numerosos amigos, familiares y profesionales de distintos ámbitos vinculados al sector audiovisual, como Lourdes Palacios, presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan). También intervendrá en este homenaje interpretando una canción el músico sevillano José Casas, que lideró en los años ochenta la banda Arden Lágrimas, en la que Manolo Solo era bajista, ha informado la Fundación en una nota.

Después, surgió el grupo Relicarios, en el que ambos coincidieron con Santi Amodeo, quien también terminaría vinculado a la dirección cinematográfica. Como punto final, la sala de cine de la Fundación acogerá la proyección de Una quinta portuguesa, una película dirigida por Avelina Prat y protagonizada por el desaparecido actor, que fue premiado por su interpretación en esta cinta con la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC) y el Premio Lola Gaos, además de recibir nominaciones a los Goya y los Premios Carmen como mejor actor principal.

La asistencia a este homenaje es gratuita, previa inscripción en la web de la Fundación (www.tresculturas.org), del mismo modo que en el resto de las producciones que integran este ciclo: 'La memoria del cine: una película sobre Fernando Méndez-Leite', 'Las llaves de la memoria' y 'Gurumbé. Canciones de tu memoria negra', que se exhibirán los días 13, 20 y 27 de octubre, respectivamente, todas a las 19,30 horas.