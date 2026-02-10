Fundecor y la Asociación Cultural Mujer y Poder colaborarán para impulsar la igualdad y el liderazgo femenino en Córdoba

Firma del acuerdo entre ambas entidades. - UCO

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) y la Asociación Cultural Mujer y Poder han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de fortalecer su trabajo conjunto en el desarrollo de acciones vinculadas a la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la inclusión social en la provincia de Córdoba.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, el acuerdo establece una alianza estratégica basada en la suma de capacidades y en una visión compartida orientada a la difusión y visibilización de actividades formativas, culturales y sociales que promuevan el liderazgo femenino, la diversidad cultural y el talento de las mujeres, con especial atención a mujeres migrantes, mujeres del medio rural y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

La colaboración se apoya en la complementariedad de ambas entidades. Así, Fundecor aporta su experiencia en el ámbito universitario, la formación continua, la empleabilidad, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento, mientras que la Asociación Cultural Mujer y Poder contribuye como agente social de referencia, apoyando la difusión, la comunicación y el asesoramiento en materia de inclusión social, igualdad y acompañamiento a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La firma de este acuerdo viene a consolidar una línea de trabajo compartida en torno al proyecto 'Mujeres con Raíz', una iniciativa impulsada y desarrollada por Fundecor orientada a fortalecer el emprendimiento y el liderazgo femenino, especialmente en el ámbito rural, a través de acciones formativas y de acompañamiento.

El programa 'Mujeres con Raíz' se desarrolla en colaboración con la Fundación la Caixa, cuenta con la financiación de la Diputación de Córdoba y la implicación de diversas entidades del territorio, como el Ayuntamiento de Palma del Río, el área de Igualdad de la Universidad de Córdoba, el Instituto Andaluz de la Mujer de Córdoba y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. A partir del citado acuerdo, la Asociación Cultural Mujer y Poder se incorpora como entidad colaboradora, reforzando las labores de difusión, comunicación y conexión con el tejido social.

Entre las actuaciones actualmente abiertas en el marco del proyecto destaca la microcredencial universitaria de Formación Emprendedora 'Impulsa tu negocio: estrategias de marketing', dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias que buscan consolidar o hacer crecer sus proyectos, a través de contenidos especializados y herramientas prácticas adaptadas a la realidad del territorio.

Asimismo, 'Mujeres con Raíz' incluye una formación gratuita orientada a pymes y microempresas de cinco o menos trabajadores, centrada en el impulso de la digitalización y la mejora de la competitividad empresarial, con el objetivo de facilitar la incorporación de las pequeñas empresas al entorno digital y su adaptación a los nuevos retos del mercado.

VOCACIÓN SOCIAL

Las actuaciones que se desarrollen en el marco de este acuerdo se rigen por principios de colaboración institucional, utilidad pública y compromiso social, y tendrán carácter gratuito para las personas beneficiarias.

Con esta alianza, Fundecor y la Asociación Cultural Mujer y Poder refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades, la formación y el desarrollo social, consolidando un espacio de cooperación estable para seguir impulsando iniciativas con impacto social en la provincia de Córdoba.