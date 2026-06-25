El fútbol local lamenta la muerte del menor que se cayó desde una azotea en Almuñécar (Granada)

Archivo - Pelotas en un campo de fútbol - UGR/ARCHIVO

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven de 17 años fallecido al caer desde una azotea en Almuñécar (Granada) en la mañana del pasado miércoles residía en un municipio del área metropolitana de Granada y "dejó huella" en el fútbol local.

El joven era natural de Honduras, según han detallado a Europa Press fuentes cercanas al caso y se cree que se trasladó al municipio de Almuñécar con unos amigos a pasar la noche de San Juan.

Al filo de las ocho de la mañana del día siguiente se precipitó desde "una azotea en una séptima planta" y chocó con la baranda de un sexto piso hasta caer finalmente en la zona de la cuesta de Helga Schönel, un asunto que ya investiga la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

Este jueves han reaccionado a su pérdida los clubes de fútbol donde el chico, que habría cumplido los 18 años en octubre, jugó en los últimos años.

Desde el We Are Football han lamentado "profundamente el fallecimiento" del joven, que formó parte de su Juvenil A y "dejó su huella" en el club, han señalado en un comunicado a través de las redes sociales.

"Desde WFC queremos trasladar todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en estos momentos tan difíciles (...) siempre será parte de nuestra historia. Descanse en paz".

En el mismo sentido se han pronunciado desde el Churriana de la Vega CF. "Con una tristeza infinita lamentamos el fallecimiento del que fue nuestro jugador Kenneth (2008-2026). Se nos va un talento en el campo, pero sobre todo una persona increíble y un compañero único. Para todos siempre serás nuestro 'Papi'", señalan.

"Tu eterna sonrisa seguirá guiándonos desde arriba. Todo nuestro cariño y fuerza a su familia y seres queridos en este durísimo momento. El club está con vosotros. Descansa en paz. Jamás te olvidaremos", agrega el comunicado que el club ha colgado en redes sociales.