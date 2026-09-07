Las Gabias (Granada) autoriza el regreso a 206 viviendas de los residenciales desalojados por los terremotos

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha autorizado el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico registrado en el Área Metropolitana de Granada. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

LAS GABIAS (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha autorizado el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico registrado en el Área Metropolitana de Granada.

Según señala el Consistorio en un comunicado, los vecinos podrán regresar a sus domicilios a partir de las 16,00 horas de este lunes, 7 de septiembre, una vez han finalizado las obras provisionales de emergencia y se han realizado las correspondientes comprobaciones técnicas.

El realojo afecta a la totalidad del edificio San Francisco II, identificado durante la planificación de las actuaciones como zona verde por necesidades de obra provisional menos voluminosas.

Los trabajos previstos en esta zona finalizaron el pasado viernes, 4 de septiembre y, durante el fin de semana, los técnicos han elaborado los informes correspondientes, que certifican la seguridad de la obra provisional de emergencia ejecutada.

La intervención ha consistido principalmente en la realización de apeos y apuntalamientos en los pilares cortos afectados mediante elementos provisionales destinados a reforzar su sujeción y estabilidad.

La autorización de realojo mantiene determinadas restricciones de seguridad. En concreto, no estará permitido el acceso a los garajes ni al hueco de la escalera que da acceso a los mismos. Estas zonas permanecerán restringidas hasta que se determine expresamente lo contrario, por lo que el Ayuntamiento ha solicitado a los residentes que respeten las indicaciones establecidas durante el regreso a sus viviendas.

Mientras San Francisco II inicia este lunes su proceso de vuelta a la normalidad, los trabajos continúan en el Residencial San Francisco III, dividido actualmente en dos ámbitos de intervención.

Durante este pasado fin de semana han comenzado las obras provisionales de emergencia previstas para ambas zonas, que avanzan a buen ritmo.

Actualmente participan en estos trabajos entre 25 y 30 operarios organizados en turnos de mañana, tarde y noche. Las actuaciones se desarrollan todos los días entre las 07,00 y las 00,00 horas, un ritmo de trabajo que se mantendrá hasta la conclusión de las obras provisionales de urgencia.

Como se ha procedido en San Francisco II, cualquier decisión posterior relativa al realojo de las viviendas de San Francisco III estará condicionada a la finalización de las actuaciones previstas y a las correspondientes comprobaciones y certificaciones técnicas de seguridad.

El dispositivo desplegado durante la emergencia continúa activo, con participación de Guardia Civil, Policía Local de Las Gabias y Protección Civil, especialmente en las zonas que permanecen afectadas por el desalojo.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene habilitado un canal directo de información con los vecinos para atender consultas, necesidades o incidencias relacionadas con esta situación.

El CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Local de Las Gabias) continúa realizando el seguimiento y coordinación de las actuaciones mientras permanezcan viviendas desalojadas.

La alcaldesa de la localidad, Meri Sádaba, ha destacado que el realojo de San Francisco II supone "un paso fundamental" hacia la recuperación de la normalidad después de semanas muy difíciles para las familias afectadas: "Desde el primer momento hemos tenido claro que queríamos que nuestros vecinos pudieran volver a sus casas cuanto antes, pero también que ese regreso tenía que producirse con el respaldo de los técnicos y con todas las garantías de seguridad. Hoy 206 viviendas pueden iniciar ese regreso y nuestro trabajo continúa con la misma intensidad para conseguir que los vecinos de San Francisco III también puedan hacerlo lo antes posible".

Sádaba ha concluido agradeciendo "la paciencia y la colaboración de las familias desalojadas, el enorme trabajo de los técnicos y operarios y la implicación de todos los cuerpos, servicios y administraciones que están colaborando desde el inicio de esta emergencia".