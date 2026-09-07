Alcaldesa de Granada anuncia que la revisión de los edificios afectados por seísmos en el Zaidín finaliza esta semana

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado que esta semana acabará la revisión de los edificios más dañados por los seísmos en el distrito del Zaidín - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado que esta semana acabará la revisión de los edificios más dañados por los seísmos en el distrito del Zaidín. La regidora ha destacado que este proceso ha requerido de trabajos de más de 75 personas durante dos semanas incluyendo todas las tardes y fines de semana "trabajando entre nuestros técnicos municipales más el refuerzo de los colegios profesionales de arquitectos y de aparejadores".

Carazo ha explicado que desde el primer temblor fuerte --4,8-- del 15 de marzo "el esfuerzo que hemos hecho por parte del Ayuntamiento ha sido extraordinario" y ha señalado que "lo hemos hecho con nuestros equipos del área de Urbanismo, de nuestros inspectores, de nuestros técnicos y en ese primer momento sumamos a los voluntarios del Colegio de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos". Este trabajo inicial permitió "revisar las incidencias que fueron detectadas y comunicadas a Bomberos, a Policía Local en un total de 791 edificios del Zaidín y de otros barrios de la ciudad".

La alcaldesa ha detallado que para garantizar la seguridad, posteriormente, se llevó a cabo una segunda fase de revisiones más exhaustivas tras los primeros días de inspección. En esa segunda fase, especialmente centrada en el Zaidín, pero también en el centro, han trabajado "los Colegios Profesionales, que hemos hecho un contrato también con los mismos" y "hemos conseguido revisar 406 edificios, especialmente en el Zaidín, 4.225 viviendas en una semana más este fin de semana, que agradezco el trabajo realizado porque no han parado este fin de semana de trabajar y de revisar edificios".

En este punto, Carazo ha anunciado que en esta semana concluirá la revisión en el Zaidín, considerado el distrito más afectado por los terremotos de la serie sísmica y especialmente el entorno de la Cruzada y el entorno de la calle Navarra, y la semana que viene se completará la revisión del total de edificios que se habían marcados como necesarios de evaluar en esta segunda fase.

"En el Zaidín hemos revisado el 50% de los edificios que estimabamos como 'más dañados' en la primera revisión, es decir, 24 de 48. En este caso lo han hecho los técnicos de Urbanismo", ha expuesto.

TRES NUEVOS DESALOJOS EL PASADO VIERNES

Como resultado de estas últimas revisiones referidas, la alcaldesa de Granada ha informado de que en la tarde del pasado viernes se iniciaron tres expedientes y se desalojaron tres edificios, a cuyos propietarios y arrendatarios se les ofreció una alternativa habitacional. "Hemos concluido con 12 personas que están en este momento en el albergue de Inturjoven y que se suman a los 12 que inicialmente permanecían por las órdenes de desalojo que se dieron con anterioridad", ha expuesto.

La alcaldesa ha enfatizado que "lo que queremos y lo que nos va a ocupar a partir de este momento es que regresen cuanto antes a sus casas, una vez que se garantice la habitabilidad y se pongan esas medidas que son de emergencia encima de la mesa para garantizarlo".

La alcaldesa ha insistido en la necesidad de tratar estas situaciones "con la normalidad técnica y desde luego con la preocupación por esas familias". La alcaldesa ha destacado que las familias afectadas "han sido acompañadas desde el primer momento por Protección Civil, por Policía Local, por el Área de Urbanismo y también de Bienestar Social".

"Continuaremos revisando esos proyectos que son necesarios para restablecer la normalidad, empezando también por los más graves, empezando por los que han tenido expediente de desalojo para que las familias puedan volver a sus casas", ha expuesto Carazo.