Gabilondo tacha de "improcedente" el "negacionismo de la violencia de género" o "reducirlo" a violencia intrafamiliar

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha referido este martes a los últimos crímenes machistas en España, que ha descrito como una "situación insostenible". Tras afirmar que le "preocupa", Gabilondo ha sostenido que le parece "absolutamente improcedente" el "negacionismo respecto a la violencia de género", un adjetivo que ha dedicado también a los intentos de "reducir" esa "lacra" a "violencia doméstica o intrafamiliar".

Gabilondo se ha expresado en estos términos en Sevilla, donde ha comenzado con una reunión con el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, una visita institucional que incluye encuentros con la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Preguntado por los recientes crímenes machistas, ha admitido --antes de guardar un minuto de silencio con Maeztu por este asunto-- que le "preocupa".

"Es un drama que expresa también una realidad que tenemos que combatir en todos los ámbitos", ha apuntado, citando por ejemplo el educativo o el penal, "pero también creando una determinada conciencia de que es insostenible socialmente". "Esto es una lacra, un daño que vivimos todos los españoles como una situación insostenible", ha insistido.

Las cifras de mujeres asesinadas en crímenes de violencia de género, que ascienden a 18 en lo que va de año, "no se pueden sostener", ha agregado. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo grande y velar para que en nuestros entornos no se imponga ninguna violencia machista, ni ninguna violencia de género ni ningún sistema de exclusión con respecto fundamentalmente a las mujeres", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que le parece "absolutamente improcedente el negacionismo respecto a la violencia de género, hoy y todos los días, con elecciones o sin ellas, en Andalucía o fuera de Andalucía", ha especificado, reiterado que no desea "interferir" en los "normales debates" que puedan producirse sobre en el marco de las elecciones.

En este sentido, también se ha referido a la "violencia doméstica o intrafamiliar". "Yo no digo que no haya esas cosas, pero reducir la violencia de género a eso me parece improcedente", ha zanjado.