Magos y artistas de la 25 edición del Hocus Pocus Festival. - HOCUS POCUS

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Isabel La Católica acoge este viernes a las 20,00 horas la magia más espectacular del festival Hocus Pocus con su Gala Internacional 'Así que pasen 25 años', que combinará la magia contemporánea, el mentalismo, la danza y el teatro.

Hocus Pocus cumple un cuarto de siglo y lo celebra con una espectacular Gala Internacional de Magia, reuniendo sobre un mismo escenario a grandes figuras de la magia nacional e internacional. Una experiencia única donde la ilusión, el humor, la sorpresa y lo imposible se dan la mano.

El espectáculo, dirigido a público de todas las edades, contará con el español Héctor Mancha, el francés Adrian Kill (magia y coctelería), los efectos de Dowon Park, de Corea del Sur, Los Ingenieros de la Mente; Mikael Szanyel (Francia, mimo y magia) y Violeta Zheng (China, danza, teatro y magia).

Por su parte, la segunda Gala Unipersonal del festival llega de la mano del madrileño Nelo Maestre. Magia, matemáticas y ciencia se encuentran en un espectáculo que explora nuestra necesidad de controlar el azar y comprender lo imposible.

Nelo Maestre invita al público a recorrer, entre asombro y humor, la historia de las herramientas con las que intentamos vivir más tranquilos frente a la incertidumbre. Será a las 21,00 horas en la sala El Apeadero.

Nelo Maestre es matemático y divulgador, cofundador de Divermates. Combina matemáticas y magia en propuestas educativas. Ha desarrollado talleres y espectáculos basados en la matemagia como herramienta didáctica.

Continúan también las Jornadas Profesionales este viernes con el madrileño Shiro en el Colegio Mayor Santa Cruz a las 16,30 horas.

Mentalista especializado en experiencias sensoriales, su trabajo explora los cinco sentidos mediante mentalismo. Formado con Ana Tamariz y Javier Botía, ha ganado reconocimiento reciente. Su propuesta es participativa y centrada en la percepción.

Tras él a las 18,00 horas vendrá la conferencia del alemán Denis Behr, especializado en cartomagia. Es creador de bases de datos de referencia para magos. Ha publicado libros influyentes y actuado internacionalmente. Su enfoque combina rigor técnico y sensibilidad estética.

Esta edición, dedicada a la memoria del maestro Juan Tamariz, tiene su reflejo histórico en la Sala Zaida de la Fundación Caja Rural de Granada. Del 29 de octubre al 29 de noviembre, este céntrico espacio alberga una gran exposición conmemorativa que repasa la evolución de los 25 años del festival en la ciudad.