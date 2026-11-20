Una voluntaria de Cruz Roja durante una atención a una mujer. Imagen de archivo - CRUZ ROJA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco empresas andaluzas han sido galardonadas en la séptima edición de los Premios Impulsa al Autoempleo, una iniciativa que pone en valor la labor del autoempleo como generador de oportunidades laborales que cambian las situaciones de vida de muchas personas alejadas del mercado laboral por razón de sexo, edad, origen o religión.

En esta nueva edición, según ha informado Cruz Roja en una nota, se han repartido 15 premios, que van acompañados de ayudas económicas por un valor total de 25.000 euros, dentro de cinco categorías: 'Creación de empresas', 'Negocios Consolidados', 'Mujeres Emprendedoras', 'Emprendimiento Rural' y una categoría 'Internacional' para empresas impulsadas fuera de España con apoyo de Cruz Roja Española desde el área de Cooperación Internacional.

En concreto, hasta la provincia de Granada viajarán dos de los galardones. El primer premio de la categoría de 'Creación', que ha recaído en Samantha del Río, cuyo restaurante Roll&Go ofrece una propuesta innovadora más allá del sushi tradicional.

Además, Vivian Devali, de la Clínica Diseño Dental, ha sido reconocida con el segundo premio de la categoría 'Rural'. Desde Maracena brinda sus servicios a residencias de ancianos y hogares en los pueblos de la zona con asistencia domiciliaria.

Por otra parte, de Córdoba son las empresarias Andrea Beatriz Gil (de Krem, una cafetería y obrador) y Beatriz Jurado (de La Boutique de las Flores, un negocio de flores y arreglos florales), que han recibido sendos terceros premios en las categorías de 'Creación' y 'Consolidación'.

Y, en La Puebla de Los Infantes (Sevilla), se encuentra el obrador Los Ricos Pasteles de Ana, impulsado por Ana María Jiménez, que ha recibido el tercer premio en la categoría 'Rural'.

En total, este año se han recibido más de 190 candidaturas nacionales, superando ampliamente el número de propuestas de la edición anterior. Además, con una presencia del emprendimiento femenino superior al 80%, se confirma la tendencia de estos Premios como "un espacio cada vez más representativo de las mujeres en el mundo de los pequeños negocios".

Asimismo, la categoría 'Internacional' ha superado "con creces" el interés de anteriores ediciones, con 63 propuestas provenientes de países como Colombia, El Salvador, Honduras, Filipinas, Polonia y Ucrania. También se ha observado un importante volumen de propuestas en la categoría 'Rural' (28 candidaturas), lo que confirma la necesidad de apoyo a proyectos de autoempleo en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Por último, en cuanto al jurado, este año ha estado formado por representantes de las entidades financiadoras así como por la presidenta autonómica de Cruz Roja en Castilla y León, Rosa Urbón; el presidente autonómico de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana, Rafael Gandía; la responsable de proyectos en la Escuela de Economías Social, Ana Verona, y el miembro de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, Juan Domingo Palermo.

Además de las empresas andaluzas, han sido varias las iniciativas premiadas este año: El primer premio a la 'Consolidación', entregado por BNP, ha sido para Juan Alberto Hernández, por Chapas J HS, un negocio ubicado en Valencia especializado en la personalización de chapas de madera y servicio de corte, repasado y juntado.

El primer premio 'Mujer emprendedora', entregado por El Corte Inglés, lo ha recibido Magdalena Leal, por Lamandala, una iniciativa ubicada en Pontevedra a través de la que diseña y vende cajas de regalo y kits con productos locales.

En la categoría 'Rural', que cuenta con el apoyo y la financiación de la Fundación Mahou San Miguel, el primer premio ha sido para Eva María Motoya, por Finca la Mesonera, un proyecto rural ubicado en Cáceres que mezcla agricultura ecológica, ganadería extensiva, educación ambiental y turismo experimental.

Asimismo, el primer premio a proyectos emprendedores Internacionales, financiado por BNP, ha sido para Natalia Vasilenko con una iniciativa de Ucrania, bajo el nombre de Fayne Derevo, consistente en un taller familiar que trabaja con madera.

En relación a los segundos premios, en la categoría 'Creación', Danae Morales, desde Madrid, con Decentralabs, infraestructura de laboratorios y equipamientos digitales compartidos para universidades, centros de investigación y empresas.

Además, en la categoría 'Consolidación', Neysi Soria, desde Valladolid, con Carnicería Charcutería Granja Luisa, una apuesta por el relevo generacional. En la categoría 'Mujer Emprendedora', Zuzana Alonso, desde Mallorca, con Logia Next Gen Eco Tech, al conectar comercios, hostelería y ONGS para rescatar excedentes alimentarios.

Y, en la categoría 'Internacional', María Lucrecia Viscue, desde Colombia, con una asociación de mujeres firmantes de la paz y vinculadas a procesos de reincorporación desde 2022.

Por último, los terceros premios han sido: En la categoría 'Mujer Emprendedora' para Silvia Marzo, desde Valencia, con Vivir Poniendo el Corazón, especializada en educación sexual integral emocional y relacional a lo largo de la vida. Y, en la categoría 'Internacional' para Denis Pioquinto, desde Filipinas, con Denise Salon, especializado en servicios de belleza.