El galardonado director cordobés de 'Origami', cuenta ahora una historia familiar en el corto '¿Qué comen los dragones?'

Archivo - (Desde Izda.) El Cineasta Álvaro León, Y Los Actores Salva Reina, Cristina Mediero Y Vicente Vergara, Con El Joven Alejandro Escamilla (Centro), En Una Pausa Del Rodadje De '¿Qué Comen Los Dragones?'. - GUILLERMO P. SEVILLA - Archivo

El joven cineasta cordobés Álvaro León, quien sorprendió con su ópera prima, 'Origami' (2024), ganador del premio Fugaz al Mejor Cortometraje Breve en 2025 y seleccionado en el 73 Festival de San Sebastián, entre más de 40 reconocimientos a nivel nacional e internacional, ha recuperado ahora, con su nuevo corto, '¿Qué comen los dragones?', una historia familiar, una fábula que mezcla la mirada inocente de la infancia con las sombras de la memoria histórica.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Álvaro León ha subrayado que, para él, "este cortometraje supone muchas cosas, una de ellas, y creo que la más importante, es poder contar al fin una historia que lleva en mi familia tanto tiempo".

Se trata, según ha explicado, de "una historia que creo que en los tiempos que corren es importante contar, y es importante porque nos habla y nos enseña muchas cosas. Nos enseña a no callar, a no escondernos, a resistir, a cuidar" y, especialmente, "nos enseña que, por encima de todo, todos somos personas y todos somos humanos".

'¿Qué comen los dragones?' (2025), obra cinematográfica escrita y dirigida por Álvaro León, está ambientada en la sierra de Jaén, y constituye un drama con tintes mágicos, que invita a explorar el "territorio difuso entre la realidad y el mito, entre lo que se recuerda y lo que se imagina".

El corto, que cuenta con las interpretaciones destacadas de Salva Reina, Vicente Vergara, Cristina Mediero y el joven Alejandro Escamilla, está iniciando su recorrido por festivales en el presente 2026 y ya tiene en su haber cinco galardones, al mejor actor, para Salva Reina, a la mejor producción, o al mejor sonido, para Daniel Tijera, entre otros.

Rodado en localizaciones naturales de Jaén y, sobre todo, en el municipio de Castillo de Locubín, el corto tiene una duración de 15 minutos y nos presenta a Bernabé, un niño que se lanza a una aventura para encontrar a un dragón que, a su vez, se enfrenta al hambre y al olvido si no recibe ayuda. Así, una leyenda familiar lleva a este niño a adentrarse en las montañas en busca del dragón.

De hecho, el cortometraje se construye como una leyenda familiar íntima, inspirada en una vivencia real del abuelo del director, que durante años subía en solitario a una cueva de la sierra. Su representación cinematográfica ahora constituye un viaje entre la memoria y la fantasía, de forma que '¿Qué comen los dragones?' es más que una historia de aventuras, es un homenaje a la memoria oral, al imaginario infantil y al poder transformador de la fantasía.

Con una estética cuidada, una fotografía evocadora y una partitura original de Mauricio Trabanino, con canción compuesta por Las Amores, el cortometraje construye un universo cálido y nostálgico, donde el realismo mágico se funde con la épica íntima del recuerdo.