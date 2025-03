Gamarra defiende una Generalitat "volcada" en repartir ayudas y apela a "no hay novedad" sobre la situación de Mazón

CÓRDOBA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes en Córdoba sobre el futuro del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras el auto judicial que le invitaba a declarar en la causa que se instruye sobre la gestión de la Dana de finales de octubre que azotó a esta comunidad, que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, fue este jueves "muy claro y rotundo", así como que "no había ninguna novedad" sobre el presidente valenciano.

Gamarra ha considerado igualmente, respuesta que ha enmarcado en la jornada que celebraba su partido sobre simplificación administrativa, que "mientras hay una Administración que es la autonómica, que también participa en este encuentro, que está volcada en hacer que esos procesos sean lo más rápidos posibles, de eliminar burocracia y que la gente reciba sus ayudas, hay otra, que es la del Gobierno de España, que no está haciendo absolutamente nada".

La dirigente del PP ha reivindicado "la política útil", que ha concretado en el ejemplo de la Generalitat de que "es posible haber pagado ya" cuando "el Gobierno de España no se está dedicando a esto".

Cuestionada por una posible dimisión de Mazón en caso de que fuera imputado, Gamarra se ha remitido a que "fue muy claro el presidente ayer y no hay ninguna novedad y, por tanto, no tenemos nada que decir", además de estimar que "no nos preocupada nada" las posibles diferencias con el Partido Popular Europeo por la celebración de su congreso en Valencia.

Ha apelado igualmente a un "sobre ese asunto nosotros ya nos hemos pronunciado" acerca de si el presidente valenciano debería ir a declarar voluntariamente ante la jueza.

Ha defendido que su partido está inmerso en "la necesidad de administraciones ágiles y que den respuesta", de lo que ha puesto como ejemplo "las necesidades de una reconstrucción" que en estos momentos afrontan municipios valencianos, que "necesitan procesos de pago inmediato de todo aquello que se debe".