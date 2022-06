Gamarra sitúa el 19J como "pistoletazo de salida para que Feijóo llegue a la Moncloa"

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha destacado este lunes que el próximo 19J en Andalucía "marca un camino para toda España, es el pistoletazo de salida para que Feijóo llegue a la Moncloa", al tiempo que ha añadido que lo andaluces "van a hacer historia y creo que merece la pena ser protagonista de ese cambio con algo tan importante como es el voto", porque "nada tiene tanto poder como una papeleta".

Así lo ha indicado en Sevilla en un acto de campaña junto al coordinador general del PP, candidato por Málaga y coordinador de campaña del PP-A, Elías Bendodo, de quien ha dicho "es nuestro talismán".

Ha apuntado que faltan cuatro días de campaña y "todos tenemos que seguir trabajando y explicando a los andaluces que queremos seguir gobernando esta comunidad", porque a Andalucía "le sienta bien el cambio tranquilo de Juanma Moreno y le sienta bien el PP, y al PP le sienta bien Sevilla y Andalucía".

Gamarra ha recordado que "hace cuatro años decíamos a los andaluces y sevillanos que estábamos dispuesto a dar la vuelta a Andalucía, que se podía hacer de otra manera" y cuatro años después "estamos orgullosos de haberlo hecho". "Esta es la clave de la buena y gran política y por eso no hacen falta insultos y podemos mirar a la cara a los andaluces".

"Llegó Junama y cuatro años después podemos decir que el cambio se ha hecho sin sectarismos, buscando la moderación, la centralidad, gobernando para todos los andaluces, incluso para lo que no nos habían votado", ha subrayado la popular, que ha añadido que ha servido para que "esta tierra avance" y que aunque "ha sido tranquilo, esto no significa que no haya sido intenso".

"Ha sido un trabajo intenso porque hemos desterrado la corrupción, el sectarismo y el estancamiento económico", porque "donde había inercia Moreno ha puesto un rumbo claro; donde había desidia ha puesto ambición; donde había ineficacia, progreso; y donde había barreras se han abierto nuevos caminos".

"CON LAS ENCUESTAS NO SE GOBIERNA, SE GOBIERNA CON LOS VOTOS"

De este modo, ha incidido en que "es momento de seguir con la fiabilidad, la buena gestión y la regeneración", al tiempo que ha añadido que "lo importante es decir algo para cumplirlo" y por eso "hay encuestas tan interesantes, aunque con las encuestas no se gobierna, solo se gobierna con los votos".

Pero "no solo es fiabilidad y buena gestión, sino también regeneración", porque "se podía tener un gobierno honesto y abierto", pasándose "página a la lacra de la corrupción". Por tanto, les "decimos a todos que se sumen a esto proyecto, que queremos seguir ampliándolo para tener mayoría suficiente que garantice un gobierno en solitario de Moreno".

"Pedimos con humildad el voto de todos los andaluces que no nos votaron hace tres años y medio", porque "las encuestas no dan el gobierno sino el voto en las urnas" y "nos toca trabajar, trabajar y trabajar y no confiarse". "Le decimos a todos los andaluces que quieran seguir avanzando o que la economía siga creciendo que voten a Juanma", porque "cualquier otra opción y la tenemos en el Gobierno central y sabemos que no funciona".

"No hay color entre un gobierno serio, estable, que se va a dejar el alma, o cuatro o cinco partidos políticos, todos juntos, movidos únicamente por el poder", ha insistido la secretaria general del PP, quien ha agrado que el 19J andaluz "marca un camino para toda España, es el pistoletazo de salida para que Feijóo llegue a la Moncloa".

Ha subrayado que los andaluces "van a hacer historia, van a marcar un nuevo cambio en la historia de España y creo que merece la pena ser protagonista de ese cambio con algo tan importante como es el voto", porque "nada tiene tanto poder como una papeleta". "El 19J empieza el camino que permitirá que en Sevilla esté José Luis Sanz, en la Junta Juanma Moreno y en el Moncloa el presidente del PP".

Para finalizar, Gamarra ha pedido "un esfuerzo más que hará que el lunes nos sintamos todos orgullosos de lo que moreno y el PP van a conseguir".

Por su parte, el coordinador general del PP, candidato por Málaga y coordinador de campaña del PP-A, Elías Bendodo, ha señalado que "hemos llegado al final partido, si lo comparamos con partido de fútbol, hemos dominado el terreo de juego, hemos tenido más tiempo el balón, el mejor jugador, pero aún no hemos metido aún ni un gol", toda vez que se ha referido a la "avalancha" de encuestas de este lunes, para añadir que "por primer vez en mucho tiempo hasta el CIS coincide con la mayoría de lo que publican los medios".

Ha dicho que quieren "una victoria de PP amplia y que dé tranquilidad al conjunto de los andaluces, eso es lo que pretendemos pero no hay nada ganador, no hemos metido aún ningún gol", al tiempo que ha animado a ir a votar el próximo 19J porque "solo tenemos un día para consolidar el cambio el Andalucía".

"Hoy llegamos aquí porque muchos levantaron las bandera del partido en tiempos más complicados", ha destacado, al tiempo que ha añadido que "hoy el PP se presenta de nuevo a las elecciones andaluzas con los deberos hechos". "Estos tres años han sido un revulsivo para Andalucía tras 37 años de socialismo, tierra de oportunidades perdidas entonces y ahora tierra de realidades, liderando parámetros económicos que no habíamos conocido".

"ESPADAS HA CONSEGUIDO QUE LOS SOCIALISTAS ECHEN DE MENOS A DÍAZ"

Así, ha incidido en que el domingo "nos jugamos seguir avanzando en esa dirección o volver a la casilla de salida", al tiempo que ha añadido que el PSOE "tiene que seguir en el banquillo tras muchos años y mucho daño al conjunto de los andaluces".

Bendodo se ha mostrado "convencido" de que Patricia del Pozo y todo su equipo "conseguirán algo histórico, ganar la elecciones en Sevilla". Y, enfrente, "un PSOE que tiene un problema, que uno no suma y el otro cuando viene le resta", con una "romería de ministros cada fin de semana a los que Espadas hace la pelota y pierden uno dos escaños cada fin de semana".

"Espadas ha conseguido que los socialistas andaluces echen de menos a Susana Díaz, porque al ritmo que va acabará pidiendo la abstención a los votantes socialistas andaluces", ha concluido Bendodo.