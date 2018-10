Ganemos Córdoba quiere que la moratoria para apartamentos turísticos se amplíe a todo el casco histórico

Publicado 24/07/2018 17:52:03 CET

CÓRDOBA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ganemos Córdoba considera que la medida planteada por Urbanismo de suspender la concesión de licencias a apartamentos turísticos en el casco histórico "llega con retraso, sin diálogo y es insuficiente", pues entiende que debe aplicarse a todo el casco histórico.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa el coportavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, quien señalado que la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) de Córdoba, que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) pretende iniciar este miércoles, "llega con retraso porque se va a acometer casi al final del mandato" y "los efectos y aplicación de la regulación no se va a ver de manera inmediata, y es insuficiente porque no se va a hacer en todo el casco histórico".

En este sentido, ha insistido en que "se debe actuar en todo el casco, porque, de no hacerlo, puede tener un efecto pernicioso para toda la ciudad", ya que si no se aplica la suspensión en todo el casco, "se va a desplazar la presión del 'boom' de alojamientos turísticos a los barrios que no están siendo protegidos por la moratoria, pero que sí están sufriendo los efectos de la despoblación y la proliferación de apartamentos".

Para Ganemos Córdoba, la innovación "debe afectar a todo tipo de apartamentos turísticos", considerando sorprendente que "se incluye una salvedad en la moratoria por la que se podrán dar licencias a apartamentos turísticos en plena Mezquita si cumplen con los requisitos y condiciones de habitabilidad, algo que a estas alturas consideramos inadmisible".

Blázquez ha reiterado que "la medida debería ser aún más proteccionista", pues, "si queremos proteger la vida, al vecindario, la habitabilidad en los barrios y la sostenibilidad de la actividad turística, hay que ampliar la protección, sin lugar a dudas", cuestión sobre la que ha ofrecido diálogo, para consensuar la innovación y "hacerla aún más ambiciosa y que realmente tenga un efecto positivo para la ciudad".