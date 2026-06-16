García (Adelante) critica el "puro teatro" de PP-A y Vox cuando se van a "poner de acuerdo" porque "son lo mismo"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (Fotografía de Archivo) - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este martes el "puro teatro" de PP-A y Vox con sus negociaciones para la gobernabilidad de Andalucía, cuando la realidad es que se van a "poner de acuerdo" porque "son lo mismo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, García se ha mostrado seguro de que esos contactos entre PP-A y Vox van "como la seda" porque ambas formaciones son "lo mismo", aunque con diferentes "chaquetitas a veces".

Ha indicado que Vox, por ejemplo, nunca ha dicho "ni pío" sobre la "privatización" de la sanidad pública andaluza, ni de "los problemas de la vivienda para la gente trabajadora" ni de los "problemas de la universidad pública".

Para García, Vox es un partido "que hace política al servicio" de las compañías sanitarias privadas, de la patronal y de los más ricos y, por tanto, las negociaciones con el PP-A irán "como la seda". "Se van a poner de acuerdo porque tienen el mismo proyecto político para cargarse los servicios públicos y para defender a los ricos", ha agregado.

Asimismo, ha criticado el "engaño" y el "señuelo" de la prioridad nacional que defiende Vox "para que no hablemos de que se están encargando la universidad y la sanidad pública", y quieren "culpar" a las personas que tienen otro "color de piel".

García ha indicado que los "vecinos con otro color de piel" con los "aliados" de Adelante Andalucía para "defender la universidad pública, la sanidad pública y el derecho a la vivienda".