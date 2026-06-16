Maíllo niega contactos con Moreno: "¿Qué nos va a ofrecer? ¿El colapso de la sanidad?"

El coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha negado que el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, se haya puesto en contacto con la coalición para abordar un posible pacto de cara a una investidura.

"No ha llamado, lo que tienen que decir es lo que quiere hacer y para qué quiere hablar, porque si quiere hablar para seguir con los planes de verano de sanidad o para seguir con la privatización de la formación profesional es muy complicado todo", ha afirmado este martes en una atención a los medios en Córdoba.

Maíllo ha respondido así a la pregunta de los periodistas sobre las declaraciones de Moreno este martes en las que señalaba que los partidos de izquierdas, PSOE-A, Adelante y Por Andalucía, se hayan "autoexcluido de manera irresponsable" de un diálogo para abordar alguna "posibilidad de abstención" en su investidura como presidente de la Junta.

"Ellos quieren construir la forma de tener un pacto como lo tienen ya con la extrema derecha de Vox y quiere hacer una especie de justificación, pero no llama por una razón, porque ¿qué va a ofrecer Juanma Moreno? ¿El colapso de la sanidad?", ha subrayado.

En esta línea, ha recordado que PP-A y Vox firmaron un acuerdo para la investidura de Moreno en 2018, un pacto que, según ha aseverado Maíllo, "han estado cumpliendo incluso estando en mayoría absoluta".

"No va a tener ningún problema en cumplirlo pero Moreno miente cuando dice que se ha puesto en contacto con la izquierda", ha remarcado el portavoz de Por Andalucía.

Desde el día de las elecciones, el 17 de mayo, Maíllo ha descartado una posible abstención de su grupo, que cuenta con cinco diputados en la cámara andaluza, para una posible investidura de Moreno.