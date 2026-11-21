El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata al Congreso por Granada, María Alcantud, y la diputada por Granada, Inma Manzano, en un mitin en el Teatro La Chumbera de Granada. A 21 de noviembre de 2026.- ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este sábado 21 que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explica "perfectamente" por qué hay que votar a la formación andalucista de izquierdas, tras hacer alusión a sus comentarios en un mitin en relación a los andaluces.

García, que comenzó su discurso enumerando las provincias andaluzas en un mitin en el Teatro de La Chumbera de Granada junto a la candidata al Congreso por Granada, María Alcantud, y la diputada por Granada, Inma Manzano, se dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid apostillando que al pueblo andaluz y a la clase andaluza "se le respeta". "A la derecha y a la extrema derecha lo que más les duele es Adelante Andalucía. Lo que más les molesta a la señora Ayuso es el andalucismo. Si os molesta el andalucismo, pues lo vais a tener en el Congreso de los Diputados".

"A la derecha y a la extrema derecha les molesta Andalucía porque les molesta la clase trabajadora", ha proseguido el portavoz de Adelante Andalucía, mientras que se refirió en concreto a las declaraciones de Ayuso afirmando que están "orgullosos de ser garrapateros". "Estamos orgullosos de la Andalucía trabajadora, de la Andalucía obrera, de la Andalucía garrapatera".

En esta línea, el líder de Adelante Andalucía ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está "calladito y asintiendo". "Qué vergüenza. Nosotros, cuando alguien insulta a Andalucía, les mandamos a callar. Esta es la diferencia entre usted y Adelante", ha añadido.

En referencia a los dirigentes de PP y Vox que han excusado a Ayuso tras señalar que en Andalucía gobernaba una "red de gente garrapatera", ha considerado que "les molesta tanto que nos han echado de los debates de Canal Sur". "Si no nos queréis en Canal Sur, vais a tener a María en el Congreso de los Diputados", ha agregado.

"A LAS DERECHAS SE LES PARA CON LA BANDERA ANDALUZA"

En relación con los comicios electorales del 29 de noviembre, García ha considerado que "estamos ante una campaña histórica, la más importante de nuestras vidas", al tiempo de asegurar que a las derechas se les para con el andalucismo. A las derechas se les para con la izquierda que no se arrodilla. A las derechas se les para con la bandera andaluza".

Al hilo, el portavoz ha asegurado que el voto útil en las ocho provincias "se llama Adelante Andalucía". "Estamos orgullosos de las ocho provincias. Aquí, sí". En suma, ha apostillado que "tras explicar el programa y nuestros argumentos" a la gente hay que cuestionarle "¿Te cae mal Ayuso? Pues vota lo que más le jode a Ayuso".

En este sentido, García ha reconocido que "hay partidos que tienen mucho dinero, partidos que tienen poder en los medios, partidos que les apoyan la patronal y los fondos de inversión, que salen todo el día en la tele y que tienen mucha fuerza en redes sociales".

En contraposición, está la formación andalucista de izquierdas, que se apoya "en el talento de nuestro pueblo, en las manos con las que la clase trabajadora hace que todo funcione y en el corazón para hacer las cosas porque nos las creemos".

Asimismo, ha sostenido que apostando "por la misma izquierda de siempre no se para a las derechas". "A la derecha se le para con los piquetes en la huelga general, con colectivos feministas, con lucha obrera, en los sindicatos, con los sindicatos de inquilinas, con el movimiento de vivienda, en las Ampas, con los trabajadores sanitarios, en la calle, en las instituciones y con un programa".

En materia de vivienda, García ha precisado que, ante las amenazas de desahucio, Adelante Andalucía quiere "expropiar a los fondos de inversión y contratos indefinidos". Además, ha reivindicado "aborto público y gratuito en la sanidad pública en todas las provincias" frente a las empresas sanitarias "que se están forrando con nuestros derechos".

"A la derecha no se le para con moderación, a la derecha se le para con pueblo, con clase trabajadora y con la revolución andalucista", ha indicado el líder de Adelante Andalucía. "Este no es el partido de la patronal de la hostelería, por muy andaluces que sean, es el partido de los camareros. Este no es el partido de los rentistas, de los Airbnb o de los hoteles, este es el partido de los trabajadores del turismo".

Por su parte, la candidata al Congreso por Granada, María Alcantud, ha explicado que Adelante Andalucía "es el proyecto común más bonito que existe, por cuidarnos y sostenernos desde dentro". Entre lágrimas, Alcantud ha explicado los motivos de su militancia en la formación andalucista de izquierdas.

"Milito por el coraje de pensar que si mi padre o mi madre en alguno de estos años hubiera dejado de trabajar, yo no habría podido estudiar. Milito porque mi futuro dependía y depende de sus manos cansadas. Milito por las ojeras de mi madre porque un día le robaron la vida con el turno partido y yo quiero devolverle la ilusión", ha detallado.

"También milito por ser mujer, por las que pelearon para que yo pudiera tener voz, por las que ya no la tienen y, sobre todo, por las que la tendrán", ha agregado la candidata al Congreso. De este modo, ha defendido que la formación andalucista de izquierdas pretende "poner a la gente trabajadora andaluza en el centro de las decisiones".

"YA NO HABLAN DE VOTO ÚTIL PORQUE SOMOS NOSOTROS"

"Aquí no creemos en andaluces de primera y de segunda. Cuando convocaron las elecciones nos hablaron de voto útil. Hoy ya no quieren mencionarlo porque somos nosotros. Es el único voto con voz propia, libre de ataduras y sin órdenes de Madrid", ha agregado.

En definitiva, Alcantud ha insistido en que van "a por todas, con la cabeza bien alta, con el corazón por delante y con la certeza de que cada paso que damos lo estamos haciendo juntas, con una esperanza que construimos hombro con hombro, porque mientras haya gente dispuesta a cuidarse, a organizarse y a luchar, siempre va a haber esperanza para nuestra tierra".

En la misma línea, la diputada por Granada, Inma Manzano, ha hecho alusión a los inicios de la formación andalucista para explicar la situación actual en la que se encuentra Adelante Andalucía de cara a los comicios generales del 29 de noviembre. "Veníamos con una idea, con muchas preguntas, también con heridas, pero también con una convicción muy clara, que Andalucía necesitaba una voz propia".

"Se recorrieron hasta 25 asambleas, participaron más de 2.000 personas en el proceso y entonces cuatro organizaciones decidieron confluir en un proyecto común, en un mismo proyecto, con una misma voluntad, construir el futuro de Andalucía", ha concretado Manzano.

De este modo, la diputada ha subrayado que "aquel día plantamos semillas porque seguimos creyendo que Andalucía necesita un proyecto propio que defienda los intereses de su gente y que no tenga que pedir permiso a nadie para decidir sobre su futuro. Y hoy, cinco años después, volvemos al mismo lugar".

"Abrir las alas significa no resignarse, no aceptar que Andalucía tenga que conformarse con las migajas", ha rendido homenaje a las declaraciones de Teresa Rodríguez en las que señalaba que "había que abrazar nuestras raíces y abrir bien las alas". "Tenemos coraje para plantar cara y esperanza para construir lo que viene", ha concluido, de cara a la cita electoral del 29 de noviembre.