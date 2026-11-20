El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante el turno de preguntas del encuentro informativo de Europa Press. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado a PP y Vox por "la manipulación partidista", que a su juicio, están realizando ambas formaciones de las víctimas de la banda terrorista ETA como parte de "una campaña ridícula contra el partido".

"Me parece una acusación ridícula, creo que nadie en Andalucía se traga esto. ¿Sabes por qué me molesta? Porque creo que es una manipulación partidista de las víctimas de ETA. Me parece que el Partido Popular y Vox tienen tan poca ética que son capaces de coger a las víctimas de ETA y usarlas en su batallita partidista absurda", ha afirmado este viernes en un encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol.

García ha respondido así a las últimas declaraciones de dirigentes de PP y Vox sobre la vinculación de Adelante Andalucía con EH Bildu y la izquierda abertzale, a raíz de la participación de la formación vasca en las escuelas de otoño del partido andaluz.

"Yo creo que nadie en Andalucía duda de que no tenemos absolutamente nada que ver con el terrorismo de ETA. Parece una cosa de perogrullo", ha remarcado el portavoz de Adelante a la par que ha reafirmado su condena al terrorismo de ETA.

El parlamentario ha atribuido estas declaraciones de PP y Vox a "su nerviosismo" de cara a un posible buen resultado de Adelante en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En esta línea, ha lamentado que su partido se quede fuera del debate electoral propuesto por RTVA. "Refleja que tienen mucho miedo", ha señalado.

"Me parece que si nosotros no hubiéramos dicho que Gavira, que vino diciendo que iba a quitar las paguitas, y ahora se está llevando los altos cargos de Vox, 2.000 euros al mes, por casa gratis, si Adelante Andalucía no hubiera denunciado eso, no estarían inventando el bulo de ETA", ha asegurado.

En este sentido, García ha pedido "respeto y cariño" para las víctimas del terrorismo. "Ya estamos en el momento político actual donde el propio País Vasco ha cambiado de época. Estamos en otra historia totalmente. Pero fíjate la poca ética de estos señores que son capaces hasta de hacer eso", ha subrayado.

ADELANTE LLEVARÁ AL CONGRESO "EL FIN DE LAS PAGUITAS"

En paralelo, el portavoz de Adelante Andalucía ha asegurado que su formación llevará al Congreso de los Diputados la eliminación de dietas en periodos sin actividad parlamentario o el fin de las ayudas al alquiler de altos cargos, "al igual que piden en Andalucía".

"Lo que pido es coherencia. Nos parece injusto porque esos mismos señores que cobran 2.000 euros de ayuda al alquiler, a los altos cargos, nos dicen a todo hijo de vecino que no hay motivo para protestar por la vivienda", ha aseverado García.

En esta línea, ha lamentado que el Parlamento no haya accedido a la petición de Adelante de retraer el sueldo de sus diputados por su no asistencia al Pleno del 11 de noviembre, en señal de apoyo a la huelga general.

"A mí me parece mal que se cobren dietas en agosto cuando no hay actividad parlamentaria. Eso nadie lo comenta, yo no pido aquí un voto franciscano de nadie, yo pido cosas sensatas", ha remarcado.