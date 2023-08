García confía en la "sensibilidad" del próximo ministro de Sanidad para abordar la falta de especialistas

JAÉN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, se ha mostrado confiada en que la persona que vaya a representar la cartera de Sanidad en el próximo Gobierno de España tenga "la sensibilidad suficiente" para abordar el problema de la falta de facultativos en determinadas especialidades médicas.

"Espero que el nuevo ministro de Sanidad tenga la sensibilidad suficiente para abordar un problema que es el falta de especialistas en algunas categorías como la de médico familia, como anestesista, como intensivista, porque tenemos ese problema", ha dicho la consejera de Salud en declaraciones a los medios durante su visita a las obras para la instalación de un PET-TAC en el Hospital de Jaén.

Sobre el funcionamiento del plan de verano para la sanidad andaluza, García ha destacado que "supera al del año pasado en un 0,12 y en un 95 por ciento si hablamos de las zonas de costa, con más de 35.000 contrataciones".

No obstante, ha dicho que está "de acuerdo con el Partido Socialista en que nos faltan médicos", pero "no podemos contratar médicos porque no hay médicos en la bolsa". Según García es un problema de todo el Sistema Nacional de Salud y por eso desde Andalucía se lleva "cinco años, cinco ministros pidiendo un aumento extraordinario de plazas MIR, una flexibilización de los criterios de formación de la unidad de formación para poder acreditar más unidades de formación y poder formar a más profesionales y todavía eso no lo hemos conseguido".

Para García, el problema no es que no el SAS no contrate a médicos, "el problema es que no hay médicos y cuando dicen que es que los pediatras no los sustituimos en vacaciones, pues evidente que no los sustituimos porque no hay pediatras para sustituirlos, ojalá los tuviésemos".