García Egea critica a la Diputación de Granada por retrasar el reparto de mascarillas enviadas por la Junta

GRANADA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado este viernes al gobierno socialista de la Diputación Provincial de Granada por retrasar al próximo lunes el reparto de mascarillas frente al coronavirus Covid-19 enviadas por la Junta de Andalucía.

En un comentario en su cuenta oficial de Twitter, recogido por Europa Press, García Egea censura que "el PSOE en la Diputación de Granada pide a los vecinos que se esperen al lunes para recibir las mascarillas que les envía el presidente de la Junta, Juanma Moreno".

"Mientras muchos están luchando contra el coronavirus sin descanso, los cargos del PSOE lo dejan todo para más adelante", añade el 'número dos' del PP en la citada red social.

García Egea se ha pronunciado de este modo después de que el Grupo Popular en la Diputación de Granada haya exigido la dimisión inmediata de la responsable del área de Bienestar Social y vicepresidenta cuarta en el Gobierno provincial, Olvido de la Rosa, por haberse "negado" a repartir 20.000 mascarillas facilitadas por la Junta de Andalucía alegando que son "días festivos" y retrasando su entrega hasta el lunes, según los populares.

"Olvido de la Rosa no ha hecho su trabajo, por el que percibe 61.422 euros anuales y para el que está liberada 24 horas los siete días de la semana, festivos y domingos incluidos", ha remarcado la portavoz popular Inmaculada Hernández, quien ha exigido al presidente de la Diputación, el socialista José Entrena, que no "enmascare la ineptitud de una diputada de gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias en plena crisis sanitaria".

"Esta gravísima pandemia no entiende de festivos ni de domingos y mientras más de 15.000 personas ya han fallecido en España por el Covid-19 y el personal sanitario y las fuerzas policiales trabajan sin descanso, la diputada socialista de Bienestar Social se toma vacaciones, se va de puente festivo y deja guardadas durante cuatro días 20.000 mascarillas en pleno estado de alarma", ha criticado.

Hernández ha afirmado que a Olvido de la Rosa "pareció molestarle que los responsables de la Junta le avisasen que el material sanitario ya estaba disponible en vísperas de Jueves Santo" y por eso habla de "nocturnidad y alevosía" cuando, en realidad, "era una molestia para ella porque le implicaba trabajar fuera de su cómodo horario de 9 a 14, de lunes a viernes exclusivamente".

"Le molestó coordinar la recepción de material porque le comunicaron a las nueve de la noche que las mascarillas acababan de llegar a Granada y esa hora no entraba dentro de su horario laboral. Lo que no entienden los responsables del gobierno de la Diputación es que esta crisis no tiene horarios ni días festivos".

Según Inmaculada Hernández, los dirigentes de la Junta de Andalucía en Granada trasladaron a De la Rosa que la Diputación tenía a su disposición 20.000 mascarillas y se ofrecieron a entregarlos ellos mismos "al lugar que le indicase el gobierno de la Diputación y que fuera más conveniente para su posterior reparto". Pero la respuesta del gobierno de José Entrena fue "negarse a recibirlo porque están de fiesta".

Hernández ha considerado "inaudito que en un estado de alarma, los dirigentes socialistas de la Diputación de Granada, con su presidente a la cabeza, se acomoden a su horario laboral de mañana y de lunes a viernes", por lo que se ha preguntado "cómo va a mirar a la cara Olvido de la Rosa a esos profesionales que se están dejando la piel día a día y a los que ha negado la posibilidad de disponer de 20.000 mascarillas de forma inmediata y urgente". En este punto, ha recordado que la propia De la Rosa y el vicepresidente primero de la Diputación, Pedro Fernández, alegaron problemas de desabastecimiento de material sanitario "imprescindible y necesario" e incluso alzaron la voz contra la Junta de Andalucía por no facilitarlo con rapidez.

Así, insiste en que Olvido de la Rosa "debe ser fulminada inmediatamente de su cargo porque esta negligencia no pueden tolerarla los vecinos". Asimismo, la portavoz popular ha alertado de la "gravísima situación" que se está viviendo en la residencia de ancianos La Milagrosa, que depende de la Diputación de Granada, y que se ha convertido en un "foco de contagio" dado el elevado número de profesionales y usuarios afectados, "a pesar de los intentos del gobierno de José Entrena de que el escándalo no salga a la luz pública".

"¿Cómo se hubiera recibido en La Milagrosa parte de estas 20.000 mascarillas facilitadas por la Junta de Andalucía? ¿Se puede postergar hasta el lunes la seguridad de los profesionales que allí trabajan y los usuarios que viven recluidos por miedo al contagio? José Entrena tiene que dar muchas explicaciones al respecto, pero su primera medida debe ser librar a los granadinos de una responsable de Bienestar Social incapaz de hacer su trabajo y anteponer las vacaciones a la urgencia sanitaria que atenaza a nuestro país", ha concluido Hernández.