El gasto en alimentación subió en Andalucía un 6,2% en 2025 hasta alcanzar los 1.692 euros por persona

Archivo - Puesto de alimentación en el Mercado de la Encarnación en Sevilla, en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gasto per cápita medio en alimentación aumentó un 6,2% durante 2025 en Andalucía hasta alcanzar los 1.692,44 euros por persona, mientras que el consumo per cápita medio experimentó una subida del 1,6%, que se situó en 544,70 kilolitros por persona.

Según el informe de Consumo Alimentario de 2025, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y consultado por Europa Press, los hogares andaluces aumentaron en 8,67 kilolitros su consumo de alimentos y bebidas, mientras que la cantidad destinada al gasto subió en 102,13 euros por persona.

En este sentido, Andalucía se situó por debajo de la media nacional en materia de consumo y gasto, cuyas cifras fueron 577,32 kilolitros y 1.874,75 euros, respectivamente. De esta manera, la comunidad obtuvo el penúltimo lugar en el apartado de consumo per cápita medio, trás la Comunidad de Madrid, con 505,86 kilolitros de alimentos consumidos; mientras que en la sección de gasto per cápita medio alcanzó el antepenúltimo puesto, tras Madrid (1678,79 euros) y Castilla-La Mancha (1.626,30 euros).

Así, el gasto en alimentación en los hogares españoles durante 2025 llegó a 87.831,10 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,8% en cuanto a la evolución anual del gasto. En concreto, esta evolución está compuesta por un aumento del 0,8% del consumo, con 27.047,1 millones de kilolitros y una subida del precio de 3,9%, con un coste medio de los alimentos de 3,25 euros por kilolitro.