El gasto de los turistas internacionales que visitaron Andalucía hasta mayo supera los 7.800 millones, un 7,7% más

Imagen de archivo de turistas visitando la capital cordobesa. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gasto de los turistas internacionales que han visitado Andalucía en los cinco primeros meses de este año 2026 asciende a 7.802 millones de euros, un 7,72% más que en el mismo periodo del pasado año y tras sumar en mayo 2.055 millones, según los datos de la Encuesta Egatur publicada este jueves por el Ministerio de Industria y Turismo.

En cuanto al número de visitantes en Andalucía en mayo, el aumento respecto al mes de abril ha superado en un 12%, creciendo por encima de los 1,63 millones de viajeros. Esta cifra, sumada a los datos de los meses anteriores de 2026, hace que la comunidad andaluza acumule 5,8 millones de visitas extranjeras, un 8% más que en los cinco primeros meses de 2025, según la Encuesta Frontur.

En el marco nacional, el gasto total de los turistas internacionales en el quinto mes del año 2026 asciende a 13.553 millones de euros, un 10,9% más que en mayo del año anterior. En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en mayo, la cifra supera los 10,3 millones, con un crecimiento del 9,5% en relación al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, en los cinco primeros meses del año, el gasto de los turistas internacionales asciende a 50.257 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2025. En cuanto a las llegadas, hasta el mes de mayo el número de turistas internacionales alcanza los 36,8 millones, un 5% más. No obstante, en el quinto mes de 2026, Reino Unido fue el país con mayor gasto (18,5% del total), con un crecimiento del 6,2%, seguido de Alemania (11,1% del total), con un aumento del 13,4%, y Francia (un 7,8% del total), con un aumento del 7,2%. En el capítulo de gasto, destaca el crecimiento del 26,2% de Italia.

Por otro lado, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en mayo fueron Cataluña (con el 19,1% del total), Illes Balears (18,9%) y Comunidad de Madrid (16%). Así, el gasto de los turistas aumentó un 13,1% en tasa anual en Cataluña, un 9,2% en Illes Balears y un 22,2% en Madrid. En cuanto a los visitantes, los principales países emisores en mayo fueron Reino Unido (con 2,2 millones turistas y un aumento del 6,1% respecto al mismo periodo de 2025), seguido de Francia (1,3 millones y un aumento del 11,1%) y Alemania (con 1,3 millones, un 9% más).

SIGUE CRECIENDO EL GASTO POR ENCIMA DE LOS VISITANTES

Estos datos confirman que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas. En el mes de mayo, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 1,4 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Continúa así una tendencia que viene de años pasados y que está teniendo su prolongación en los primeros meses de este 2026.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.321 euros, lo que representa un incremento del 1,2% respecto a mayo del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 1,7% en tasa interanual, situándose en 214 euros. Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,4 millones y un aumento anual del 14,1%. Además, más de 7,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en mayo, un 8% más.

Por último, Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en mayo, con el 21,1% del total. Le siguieron Illes Balears (20,6%) y Andalucía (15,9%). A Cataluña llegaron un 13,1% más de turistas que en mayo de 2025. El número de turistas que visitaron Illes Balears aumentó un 5,2% y a Andalucía vinieron un 12,7% más. En términos relativos, la Comunidad de Madrid es la que más crece en número de visitantes internacionales, un 17,4% más que en el mismo periodo del año anterior.