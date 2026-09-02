Gavira acusa a Marruecos de la "invasión" de Ceuta y exige a la UE y al Gobierno "suspender cualquier acuerdo"

Archivo - El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, durante un acto público. Imagen de archivo.- Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Asuntos Locales, Manuel Gavira, ha señalado al Reino de Marruecos como "culpable" de la crisis migratoria sufrida por los ceutíes, que ha calificado de "invasión", y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su Ejecutivo de ser "corruptos" y "traidores". Además, ha reclamado al Gobierno y a la Unión Europea (UE) que suspendan "cualquier acuerdo que tengamos con Marruecos".

Gavira se ha pronunciado así este miércoles durante su participación en la manifestación celebrada en Sevilla en apoyo a los ciudadanos de Ceuta, que, según ha señalado, hace un mes "sufrieron una invasión". El vicepresidente de la Junta ha estado acompañado por el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Javier Cortés, así como por diputados nacionales, concejales y miles de sevillanos, que han marchado desde la Puerta de Jerez hasta el Ayuntamiento de Sevilla.

En este contexto, Gavira ha trasladado un mensaje de apoyo a los ceutíes: "Estamos en la calle hoy para decirle a todos los españoles y, por supuesto, a todos los ceutíes, que no están solos; que Ceuta es España; que Ceuta no es moneda de cambio; y que, más pronto que tarde, recuperaremos las calles de esa ciudad para los españoles, para los ceutíes".

El vicepresidente ha lamentado que "estamos peor que hace un mes", cuando "sufrimos una invasión", ya que, según ha señalado, "ahora los ceutíes, los españoles de Ceuta, sufren miedo, intranquilidad, inseguridad, agresiones, violaciones". En este sentido, ha advertido de que "las familias no pueden salir a la calle; los niños tienen miedo de ir al colegio; las mujeres tienen miedo de salir a pasear por sus calles", una situación que, ha exigido, "hay que pararla".

Así, ha reivindicado que las fronteras españolas estén "protegidas" y ha reclamado que se combata a "cualquiera que defienda esa invasión", entre los que ha situado a "la izquierda y el PSOE". También ha defendido la suspensión de "cualquier acuerdo que tengamos con Marruecos". "Ya está bien de los acuerdos de buena vecindad, porque no hay buena vecindad", ha afirmado. En la misma línea, se ha dirigido a la UE, a la que ha pedido que suspenda sus acuerdos con Marruecos.

Por último, el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha garantizado que Vox "va a dar la batalla tanto en las calles como en los juzgados y, por supuesto, utilizando todos los medios legales a su alcance".