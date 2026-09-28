Gavira afea la participación de Bildu en la escuela de otoño de Adelante: "Cada día se parecen más"

Archivo - El diputado de EH Bildu Oskar Matute. Imagen de archivo. - EH BILDU - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha afeado la presencia del diputado de EH Bildu, Oskar Matute, en la III Escuela de Otoño de Adelante Andalucía celebrada el pasado fin de semana en Cuevas del Becerro (Málaga). El también líder de Vox en Andalucía ha relacionado a la formación política con la banda terrorista ETA y ha señalado a Adelante por "abrir las puertas a sus herederos".

"ETA asesinó a más de 850 personas. 123 eran andaluces. Y Adelante Andalucía abre las puertas de nuestra tierra a sus herederos y lo llama 'experiencias' y 'aprendizajes'", ha indicado este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Asimismo, ha asegurado que ambas formaciones políticas "cada día se parecen más". "Unos pretenden blanquear su historia criminal y otros les compran el relato. Sin memoria ni vergüenza. Nosotros lo tenemos claro. Memoria, Dignidad y Justicia", ha concluido su mensaje en redes sociales.

Adelante Andalucía ha celebrado la tercera edición de su escuela de otoño en la que ha vuelto a participar el portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados. En la red social 'X', Matute ha agradecido a Adelante la invitación para "compartir reflexiones sobre los límites del progresismo institucional y las respuestas que pueden construirse desde lo social y las izquierdas soberanistas y alternativas".

En las jornadas celebradas el pasado fin de semana, han participado también la diputada del BNG, Noa Presas; la portavoz de Adelante en Cádiz, María Sánchez; y los diputados de Adelante Andalucía en la Cámara autonómica, entre ellos, su portavoz, José Ignacio García.