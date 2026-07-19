Gavira anima a la selección a "conquistar la segunda estrella" en el Mundial: "Hoy no juega solo un equipo"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha animado a la selección a "conquistar la segunda estrella" en la final del Mundial que jugará esta noche a partir de las 21,00 horas en Nueva York.

De esta manera, el también parlamentario de Vox ha afirmado que "hoy no juega solo un equipo" en un mensaje difundido a través de su cuenta de la red social 'X', al tiempo que ha señalado que "hoy juega un país entero".

Así, ha añadido que la afición tiene "la ilusión de volver a tocar el cielo", y ha concluido apoyando a la selección. "¡A por ellos! ¡Vamos, España!", ha aseverado.