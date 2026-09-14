Gavira apuesta por un "cambio de legislación" para combatir con más eficacia el narcotráfico

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, atiende a los medios de comunicación tras una reunión con los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha defendido este lunes la necesidad, a su juicio, de propiciar "un cambio de legislación" para combatir con mayor eficacia el narcotráfico.

Así lo ha defendido el vicepresidente segundo de la Junta en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que desde la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional se está advirtiendo de que "se está minando la paz social" como consecuencia del narcotráfico en las zonas en las que más está presente, por lo que el problema adquiere "unas dimensiones" por las que, según ha manifestado Gavira, no sólo es importante "la cantidad de medios materiales y humanos" con los que se cuente para luchar contra él, sino también un "cambio de la legislación".

"Ahí es donde hay que incidir", según ha opinado el también líder de Vox en Andalucía antes de subrayar que él, "personalmente", viene defendiendo esa idea "desde hace ya muchos años", desde el convencimiento de que "hay que darle a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los agentes de Aduanas, la posibilidad, con ese cambio legislativo", de que puedan "combatir" el narcotráfico "en igualdad de condiciones", y sin pensar que "están cometiendo una infracción, un delito cuando están haciendo su trabajo", ha apostillado.

Al respecto, ha subrayado que los narcotraficantes "van con 'narcolanchas' que tienen una potencia, son muy fácilmente visibles, pero también se escapan con mucha facilidad".

Además, Gavira ha apostado por "intentar" que se les pueda "hacer pupa" a los 'narcos' "una vez que les detengamos". "Y se les hace pupa en sus bienes y en su patrimonio", ha añadido antes de remachar que "esos son los cambios legislativos que hay que hacer".

Ha explicado además que cuando se reúne con representantes de la Policía Nacional o la Guardia Civil "siempre" le dicen que siguen "teniendo los mismos problemas" encuentro tras encuentro, y en ese punto Gavira ha señalado que "dentro de poco habrá un Gobierno nuevo en España" con el que cree que se podrá "afrontar este problema con absoluta normalidad", y desde la premisa de que "donde que tiene que estar" un narcotraficante es "en la cárcel", según ha sentenciado.