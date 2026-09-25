Gavira avanza 3,5 millones menos en subvenciones a sindicatos y CEA en el presupuesto 2027: "Esto es solo el principio"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha afirmado que los presupuestos autonómicos para 2027 van a recoger una reducción del 50% en las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por participación institucional.

"3,5 millones de euros menos para UGT, CCOO y CEA en los Presupuestos de Andalucía de 2027. Cumplimos lo recogido en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. Lo firmado se cumple. Esto es solo el principio", ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Gavira hace referencia al punto 145 del acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox el pasado 2 de julio. En el mismo se comprometían a "reducir las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública".

"Se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces", recoge el acuerdo consultado por Europa Press.

Asimismo, el acuerdo de gobierno especifica que dicha medida se iba a aplicar "desde el primer presupuesto".

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, insistía este jueves en una entrevista en Canal Sur Televisión en la necesidad de que se recorte "en gastos superfluos y en grasa" de la Junta.

"Precisamente donde no hay que recortar es en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, sino en todos esos gastos superfluos y en la grasa que tiene la Junta de Andalucía y que hemos heredado del PSOE", afirmaba Cortés al mismo tiempo que aseguraba que los sindicatos "tradicionalmente han estado viviendo de los impuestos y del sudor de los autónomos y de las familias y que han traicionado a los trabajadores".

"No vamos a recortar en absoluto ni en sanidad, ni en dependencia, ni en educación, ni en todos esos servicios públicos que los andaluces necesitan para mejorar su día a día, pero sí que hay mucho que recortar en toda la herencia social", sentenciaba.

Unos días después de la firma del acuerdo, Gavira destacaba en redes sociales que con el nuevo gobierno de coalición "se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces".

"Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces. Los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a atender las necesidades de los ciudadanos", subrayaba el vicepresidente en una publicación en 'X'.