Gavira cree que las elecciones andaluzas serán en marzo de 2026 y afirma que aún no está designado como candidato de Vox

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha considerado este lunes que las elecciones autonómicas serán convocadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el mes de marzo de 2026, al tiempo que ha señalado que él no ha sido confirmado hasta el momento como candidato a la Presidencia andaluza por la dirección nacional de Vox.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, a la pregunta sobre cuándo cree que serán las elecciones andaluzas, Gavira ha señalado además que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca "elecciones antes de fin de año", Juanma Moreno las hará "coincidir".

"Eso está fuera de toda duda. Y además lo ha dicho el señor Moreno Bonilla, así que tampoco estoy haciendo un ejercicio de adivinación", ha indicado.

Si no son antes de final de año, en su opinión, las elecciones andaluzas estarán "rondando sobre todo el mes de marzo". "Convocará elecciones a comienzos de febrero y las elecciones serán, entiendo yo, a mitad o a finales de marzo", ha indicado.

Respecto a si él será el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, ha señalado que el partido designa a los candidatos cuando, cuando se convocan las elecciones. Ha indicado que es verdad que el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general, Ignacio Garriga, han tenido siempre "unas palabras de gratitud y de apoyo" hacia su persona, que las toma "con orgullo y con mucha responsabilidad".

Sobre si va a ser el candidato, ha señalado: "Hasta que no me designe el Comité Ejecutivo Nacional no lo voy a ser; así que hasta entonces pueden pasar muchas cosas".

"Candidato eres cuando te designa el Comité Ejecutivo Nacional, mientras, eres el portavoz de Vox en Andalucía", ha añadido, quien ha indicado que él sólo está preocupado en este momento por hacer su trabajo "lo mejor posible".

Respecto al importante crecimiento que la encuesta publicada este lunes por El País y Cadena Ser da a Vox en las elecciones generales, ha indicado que "el auge" de su partido se debe principalmente "a que la sociedad española, cada día que pasa, es más consciente de que solo hay un partido que quiere afrontar los problemas realmente".

"Vox está creciendo, pero es algo que no nos tiene que hacer cambiar ni desviar la forma de trabajar ni siquiera creérnoslo, sino que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, denunciando los problemas y aportando soluciones a los problemas", ha recalcado Gavira.