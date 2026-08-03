Gavira detalla el plan de desregulación de Vox en Andalucía: ventanilla única, prioridad nacional y fin a la cita previa

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, interviene durante la toma de posesión de los delegados territoriales de Cádiz. A 30 de julio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha detallado este lunes las prioridades del plan de desregulación que impulsará su partido en la administración autonómica, que ha resumido en la implantación de la ventanilla única, el principio de prioridad nacional en políticas regionales y percepción de ayudas y la eliminación a la cita previa.

Así lo ha anunciado Vox a través de un comunicado en el que detalla que Gavira ha acordado con los vicepresidentes de Aragón, Castilla y León y Extremadura; el diputado en el Congreso José María Figaredo, y la secretaria general adjunta, Montse Lluís, "una hoja de ruta común para eliminar trabas burocráticas, poner la Administración al servicio del ciudadano y reforzar el principio de prioridad nacional" durante una reunión celebrada en la sede nacional de Vox.

Según detalla Vox, el encuentro terminó con la concreción de una serie de medidas comunes para Andalucía y el resto de regiones gobernadas por el partido, así como el compromiso de Gavira de mantener una "interlocución directa y permanente" con la dirección nacional del partido para garantizar que la desregulación avance "en la misma dirección en toda España".

Entre las medidas pactadas que se empezarán a aplicar en Andalucía figuran "la eliminación de la cita previa en todas las administraciones gobernadas por Vox, la implantación efectiva del principio de prioridad nacional en las políticas regionales y en la percepción de ayudas y el desarrollo de una vía rápida administrativa sustentada en tres instrumentos: la ventanilla única, el silencio administrativo positivo y el uso del dato único para la Administración".

BUZÓN DE DESREGULACIÓN

Junto a ello, Vox ha anunciado la puesta en marcha del denominado 'buzón de desregulación', un canal "permanente y abierto para que ciudadanos, autónomos y empresas propongan la eliminación de las trabas burocráticas que sufren cada día".

"Son los españoles de a pie quienes mejor conocen el infierno burocrático al que le ha venido sometiendo la Administración y Vox se compromete a escucharles activamente. Todas las medidas responderán a problemas reales detectados en Andalucía y su grado de cumplimiento será medido con objetivos concretos", concluye Vox.