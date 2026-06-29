Gavira mantiene el "no" de Vox a Moreno si sigue sin cerrarse "acuerdo" con PP-A: "El día es muy largo"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, valora ante los medios el debate de investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. A 29 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, Es - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado que su formación votará este martes "no" a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta porque, a "las dos de la tarde de este lunes no hay suscrito ningún acuerdo" con el PP-A.

"Lo que va a pasar mañana si no se llega a un acuerdo es que Vox va a votar que no", ha indicado este lunes Manuel Gavira, en declaraciones a los medios de comunicación, tras el discurso que el presidente en funciones y candidato del PP-A, Juanma Moreno, ha pronunciado en el arranque del debate de investidura que se desarrolla en el Parlamento.

Ha manifestado que del discurso de Moreno, hay cosas que les han gustado y otras que no, como el hecho de que "no haya entrado en el problema" de la inmigración que hay en Andalucía. Ha insistido en que, hasta que no haya acuerdo, "no vamos a votar que sí o no nos vamos a abstener".

Respecto a si ve posible un acuerdo de aquí a la votación que se producirá esta martes por la tarde, ha indicado que "el día es largo y nosotros estamos dispuestos a trabajar y hacer todo el esfuerzo para que Andalucía tenga un buen acuerdo".

Ha reprochado a Moreno el "juego muy peligroso" en el que ha entrado cuando "ha hablado de dos votos a favor de la investidura mañana o la abstención de cuatro diputados el jueves". "¿Qué pretende, pactar la abstención con la mafia y la corrupción del PSOE que representa en Andalucía la señora (María Jesús) Montero, que es la testaferro del señor (Pedro) Sánchez?", ha planteado Gavira.

Ha indicado que Juanma Moreno "sólo tiene una opción, que es pactar con Vox y eso es lo que tiene que decir abiertamente, que su socio preferente es Vox".

Para Gavira, es "sorprendente" que Moreno haya venido a "insinuarse nuevamente a los partidos de la izquierda, dejando abierta la puerta a la mafia y a la corrupción de Sánchez". "Nosotros queremos que Andalucía tenga un gobierno que sea un bastión contra el Gobierno de Sánchez, y aquí el señor Moreno Bonilla sigue abierto a la abstención, ya sea de los socialistas o de los comunistas, se llamen como se llamen", ha añadido.

Gavira ha manifestado que quieren que en Andalucía haya un gobierno "donde la prioridad nacional en las ayudas sociales o en el acceso a la vivienda, esté en el acuerdo".

"Estamos dispuestos a trabajar y hacer todo el esfuerzo para que Andalucía tenga un buen acuerdo", ha insistido el portavoz de Vox.