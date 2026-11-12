Gavira pide responsabilidades al Gobierno por las consecuencias "incalculables" de los accidentes ferroviarios

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una intervención en el Parlamento de Andalucía - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha exigido responsabilidades al Gobierno central por las consecuencias de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las consecuencias económicas de los siniestros, Gavira ha asegurado que son "incalculables". "Todavía no se saben las consecuencias, ni siquiera de la tragedia de Adamuz, porque veíamos noticias, cientos de millones de euros, se decía en la Costa del Sol, un desastre, pues ahora se suma la de Urda", ha señalado este jueves en el Parlamento.

El vicepresidente segundo ha asegurado que la Junta de Andalucía está manteniendo conversaciones con líneas aéreas y transporte terrestre para incrementar la frecuencia en la comunidad. "El transporte aéreo y el terrestre, nunca va a compensar la pérdida de esos trenes que estamos sufriendo", ha destacado.

"En Andalucía tenemos un Gobierno que trabaja y no tenemos un Gobierno que comete las irresponsabilidades que ha hecho el Gobierno de España", ha señalado Gavira quien ha recordado que el ejecutivo central no ha cambiado el sistema de seguridad en la conexión ferroviaria con Andalucía.

"Nadie elige un destino al que no puede llegar y nadie elige un destino al que no puede llegar con garantía. Y la seguridad no es un lujo, es la condición previa a todo lo demás", ha subrayado.