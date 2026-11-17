El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), durante el turno de preguntas en una nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha destacado este martes que la "prioridad nacional" que algunos decían que era "ilegal" ya está contemplada en el acuerdo de gobierno con el PP en Andalucía y que hay "que desarrollar y cumplir", al tiempo que ha señalado que su partido aspira a "llegar mucho más lejos" en esta comunidad.

Así se ha pronunciado durante su intervención en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, en Sevilla. Ha manifestado que, tras las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo, Vox decidió que quería estar en el Gobierno andaluz para que hubiera una administración al servicio del ciudadano, asumiendo compromisos que ahora hay que desarrollar y cumplir, y ha valorado que en el acuerdo con el PP-A se haya recogido la demanda de su formación sobre la "prioridad nacional". "Incluimos algo que decían que era imposible, que no se puede hacer o que era ilegal", ha manifestado Manuel Gavira, quien ha añadido que la "prioridad nacional" no es "ni de izquierda ni de derecha, sino que es de puro sentido común, y algo que comparten una mayoría de españoles y andaluces cuando están a la hora del almuerzo sentados a la mesa".

"Los españoles tienen derecho a exigir que sus administraciones se ocupen primero de ellos", ha indicado el vicepresidente segundo de la Junta, para quien una "familia que lleva toda su vida trabajando, pagando impuestos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos no puede sentirse siempre la última de la cola".

Se ha referido también al hecho de que Vox ha logrado introducir cambios en materia de inmigración en la Junta, que en 2027, "no destinará recursos propios a la apertura de nuevas plazas para menores extranjeros no acompañados". "Andalucía se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos", ha añadido, apuntando que además se reforzarán las pruebas de verificación de edad con recursos específicos y se reorientará parte del gasto en cooperación hacia planes de retorno para que esos menores puedan regresar con sus familias a sus países de origen.

"Porque se puede hacer, no es ilegal y, evidentemente, todo esto ha requerido negociación, insistencia y mucho trabajo", según ha expuesto el vicepresidente de la Junta, quien ha trasladado su agradecimiento al PP-A por el acuerdo de gobierno logrado, que contiene "buenas medidas para los andaluces" y que ahora corresponde a los dos partidos "su desarrollo y cumplimiento".

Ha manifestado que varios de los compromisos del acuerdo de gobierno ya se recogen en los Presupuestos de la comunidad para 2027, como la bajada de impuestos o el incremento del presupuesto de sanidad cada año.

"Hemos conseguido estos avances con la fuerza que nos han dado los andaluces, pero nosotros aspiramos a tener mucha más fuerza; aspiramos a ganar y a gobernar Andalucía y España, para llevar mucho más lejos el programa que tiene Vox", ha indicado Manuel Gavira.

Ha añadido que Vox ha demostrado que sabe entenderse con un partido que piensa diferente o que tiene un programa distinto: "Sabemos negociar, sabemos asumir responsabilidades y sabemos llegar a acuerdos cuando nos lo piden los andaluces y los españoles".

"Pero al mismo tiempo, tenemos que decir, porque hay que ser honestos, que queremos llegar mucho más lejos porque Vox nació para algo concreto, para poner a España y a los españoles por delante de cualquier cosa", ha sentenciado Gavira.