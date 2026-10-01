Gavira reprocha al Gobierno que "no facilite" datos sobre delitos sexuales cuando dice que "son de fácil acceso"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (c), durante la sesión de control al gobierno del Pleno del Parlamento andaluz. A 01 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Segund - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero andaluz de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha incidido este jueves en reclamar al Gobierno central que "se facilite" a la Junta "la información estadística necesaria" sobre delitos sexuales "para dimensionar los servicios de valoración especializada en Andalucía", y ha reprochado que "se afirme que estos datos son de fácil acceso sin proporcionar el detalle solicitado".

"Si el Ministerio asegura que estos datos son de fácil acceso, ¿por qué no los facilita?, ¿qué impide entregarlos y qué se pretende ocultar al no hacerlo?", ha comentado Gavira en unas declaraciones recogidas por Europa Press después de que desde el Gobierno central se indicase este pasado miércoles que los datos relativos a los casos de violencia de género en Andalucía conforman una información "pública y de fácil acceso".

Fuentes del Gobierno central se pronunciaron así después de que, en una rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, acusara al Ejecutivo nacional de "ocultar" datos a la Consejería de Justicia sobre casos de violencia de género en la comunidad para poder "luchar contra esta lacra".

Manuel Gavira ha señalado este jueves que desde la consejería que dirige en el Gobierno andaluz están "pidiendo información para planificar los medios y atender a las víctimas", y ha aseverado que "el Ministerio debe dar una respuesta clara".

Desde la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local han añadido que la Secretaría General de Justicia ha elaborado "un informe tras consultar las principales fuentes estadísticas oficiales, entre ellas las del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Estadística y los ministerios del Interior y de Igualdad".

El análisis "concluye que las fuentes ofrecen información parcial, pero no se ha localizado una estadística pública que permita obtener, de forma conjunta y sistemática, los datos por año, provincia, tipo de delito y nacionalidad de las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual en Andalucía", explican desde dicha consejería.

"No basta con señalar que existen estadísticas. Esas estadísticas tienen que responder a la información que necesitamos. Remitirnos a datos generales no resuelve cómo debemos distribuir los profesionales y los medios", ha señalado Gavira.

El informe --agregan desde la Consejería-- "tampoco identifica un indicador específico que permita cuantificar los procedimientos que requieren la intervención de los servicios de valoración especializada tras la ampliación de competencias de las Secciones de Violencia sobre la Mujer".

Para determinar ese volumen, se considera "necesario disponer de información específica de los órganos judiciales competentes o de los propios servicios de valoración".

El consejero Gavira ha defendido que la planificación de los recursos "debe responder a las necesidades reales", y ha reclamado "cooperación para contar con esa información". "La atención a las víctimas exige rigor y medios. Quienes sostienen que los datos están disponibles deben facilitar el acceso concreto a ellos", ha concluido el vicepresidente segundo de la Junta.