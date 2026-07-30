Gavira se reúne con empresarios del sector para "seguir avanzando en competitividad" y "fortalecer" el turismo andaluz

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, mantiene un encuentro con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). - CUENTA DE MANUEL GAVIRA EN X

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha mantenido un encuentro con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y "representantes del sector turístico para seguir avanzando en competitividad, desregulación y generación de oportunidades", en su línea de trabajo "para fortalecer el turismo andaluz".

Así lo ha trasladado el consejero de Turismo en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que viene ilustrado por varias fotografías de dicho encuentro con empresarios, y en el que comienza defendiendo que "Andalucía es una potencia turística gracias al esfuerzo, el talento y la iniciativa de quienes cada día levantan el sector".

Gavira ha explicado que fue este pasado miércoles, 29 de julio, cuando mantuvo dicho "encuentro con la CEA y representantes del sector turístico para seguir avanzando en competitividad, desregulación y generación de oportunidades".

"Seguimos trabajando para fortalecer el turismo andaluz y consolidar Andalucía como un destino de referencia", ha remarcado el vicepresidente segundo del Gobierno andaluz, quien la pasada semana participó en Málaga en una jornada de trabajo con los responsables de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, con el fin de "conocer de primera mano la labor que desarrollan", según explicó él mismo también por redes sociales.